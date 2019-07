Меркель сделала важное заявление после нового приступа

Немецкая пресса обратила внимание на то, что каждый раз, когда Ангеле Меркель приходится долго стоять, у нее начинается приступ неконтролируемой дрожи. Чаще всего широкая общественность становится свидетелем подобного во время встреч главы немецкого правительства с коллегами.

Как стало известно таблоиду Bild, чтобы не провоцировать новых кривотолков канцлер Германии предложила изменить протокол встречи с премьер-министром Дании. В результате и Метте Фредериксен, и Ангела Меркель слушали гимны двух стран сидя на белых стульях.

Во время их совместной пресс-конференции глава немецкого правительства сделала важное заявление. "Могу сказать по теме здоровья следующее. Вы можете исходить из того, что я отдаю себе, во-первых, отчет об ответственности моей должности, и веду себя соответственно в вопросах, которые относятся к моему здоровью", – цитирует РИА Новости Ангелу Меркель.

via @PerilofAfrica Merkels sits down to welcome Danish PM after shaking episodes: German Chancellor Angela Merkel sat down at a ceremony to welcome Denmark's prime minister on Thursday, a day after she shook visibly when standing to… https://t.co/nP4KXOeMAJ Reuters World News pic.twitter.com/mLUTfsgqki