Меркель сделала важное заявление после нового приступа

На встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен канцлер Германии Ангела Меркель была вынуждена слушать государственные гимны сидя, поскольку ранее ее сильно трясло во время этой части встреч с коллегами. Во время пресс-конференции политик сделала важное заявление о своем здоровье.

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