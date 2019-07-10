Третий приступ Меркель ужаснул народ

У канцлера Германии Ангелы Меркель произошел третий за короткий срок приступ во время официальной церемонии. На этот раз политику стало плохо на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Камеры журналистов в очередной раз зафиксировали странный приступ Ангелы Меркель. Политика вновь затрясло во время официальной церемонии. Наблюдатели отметили, что на этот раз дрожь была не такой сильной, как раньше, однако все равно выразили беспокойство относительно состояния здоровья главы немецкого правительства.

В Кабинете министров поспешили в очередной раз успокоить общественность. По их словам, Ангела Меркель чувствует себя хорошо и ее встреча с Антти Ринне проходит по плану. Однако даже после этого заявления остались те, кто продолжил беспокоиться за политика. Дескать, слишком часто ей становится плохо на публике.