Порошенко с подельниками грозит уголовное дело

На прошедших выборах президента Украины действующий украинский лидер Петр Порошенко с треском проиграл своему конкуренту, комику Владимиру Зеленскому. Еще до оглашения официальных результатов голосования политик стал стремительно терять рычаги власти и рискует вовсе оказаться за решеткой.

Несмотря на свое разгромное поражение, когда подавляющее большинство избирателей поддержали соперника Петра Порошенко, политик продолжает оставаться президентом Украины. Ему только предстоит освободить кресло и предать все свои дела комику Владимиру Зеленскому.

Это, однако, не мешает другим политикам и властным структурам вести себя так, словно Порошенко уже утратил все рычаги власти. В частности, судьи Окружного административного суда Киева потребовали запустить процедуру импичмента президента и возбудить в его отношении уголовное дело.

Поводом для подобных шагов стало высказывание Петра Порошенко после решения о незаконности приватизации Приватбанка. Его слова расценили как попытку давления на суд и узурпации президентом функций судебной власти, говорится в сообщении пресс-службы суда.

От Главного бюро расследований (ГБР) возбудить уголовные дела не только в отношени Порошенко. Под горячую руку борцов с несправедливостью попали министр юстиции Павел Петренко и глава Национального банка Украины Яков Смолий.

Есть ли у инициативы судей будущее – покажет время. Эксперты полагают, что возбудить уголовное дело в отношении президента, пусть даже проигравшего на выборах, будет не так-то просто. Ну а процедура импичмента за месяц до официального истечения полномочий и вовсе выглядит фантастично.

Второй тур президентских выборов состоялся на Украине 21 апреля. После обработки 99% бюллетеней лидирует Владимир Зеленский, набравший 73,21% голосов. Петр Порошенко смог заручиться поддержкой 24,46% избирателей.

Зарубежные наблюдатели отметили, что одной из причин поражения Порошенко на выборах стал введенный запрет на ввоз в страну "любимой народом" русской водки. Об этом написал израильский журналист Аншель Пфеффер в газете Haaretz.