Соратники боятся оставлять Зеленского один на один с Путиным

После более чем уверенной победы на выборах президента Украины Владимир Зеленский готовится вступить в должность и начать руководство страной. Его соратники, кажется, сильно обеспокоены необходимостью вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Оставлять политиков один на один они боятся.

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