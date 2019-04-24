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Политика

Соратники боятся оставлять Зеленского один на один с Путиным

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: Дни.ру
После более чем уверенной победы на выборах президента Украины Владимир Зеленский готовится вступить в должность и начать руководство страной. Его соратники, кажется, сильно обеспокоены необходимостью вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Оставлять политиков один на один они боятся.
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В эфире телеканала ZIC советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил резко против переговоров с Владимиром Путиным один на один. "Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате", – заметил он.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Судя по его словам, Иван Апаршин считает, что при встрече на равных позициях его патрон не сумеет отстоять интересы Украины. "Я не верю, что Путин будет потом что-то нам гарантировать", – цитирует Life советника Зеленского. Более выгоден формат, когда интересы Киева будут отстаивать несколько западных государств. Речь идет о поддержке США, Великобритании и стран нормандской четверки.

Российский политолог Михаил Погребинский в эфире Первого канала отметил, что при переговорах тет-а-тет Владимира Зеленского ждет провал. При этом, чтобы выполнить свои предвыборные обещания и вернуть нарушивших российскую границу украинских моряков, беседа обязана состояться. В ее ходе обязательно будет поднят вопрос о ведущихся на востоке Украины военных действиях против местных жителей.

"Представим себе, что Зеленский все же позвонит Путину. А Путин скажет: "Хорошо, разговаривай с Донбассом!" И на этом все закончится. Это будет первое фиаско нового президента", – цитирует "Царьград" Михаила Погребинского.

Автор: Геннадий Куприянов24 апреля 2019, 08:03
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Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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