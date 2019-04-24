Соратники боятся оставлять Зеленского один на один с Путиным
В эфире телеканала ZIC советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил резко против переговоров с Владимиром Путиным один на один. "Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате", – заметил он.
Судя по его словам, Иван Апаршин считает, что при встрече на равных позициях его патрон не сумеет отстоять интересы Украины. "Я не верю, что Путин будет потом что-то нам гарантировать", – цитирует Life советника Зеленского. Более выгоден формат, когда интересы Киева будут отстаивать несколько западных государств. Речь идет о поддержке США, Великобритании и стран нормандской четверки.
Российский политолог Михаил Погребинский в эфире Первого канала отметил, что при переговорах тет-а-тет Владимира Зеленского ждет провал. При этом, чтобы выполнить свои предвыборные обещания и вернуть нарушивших российскую границу украинских моряков, беседа обязана состояться. В ее ходе обязательно будет поднят вопрос о ведущихся на востоке Украины военных действиях против местных жителей.
"Представим себе, что Зеленский все же позвонит Путину. А Путин скажет: "Хорошо, разговаривай с Донбассом!" И на этом все закончится. Это будет первое фиаско нового президента", – цитирует "Царьград" Михаила Погребинского.
Откровенное интервью бывшей жены актера
У поющей ведущей проблемы со здоровьем
Детали сообщила менеджер артистки
Пресс-секретарь раскрыла мистические подробности
Популярные темы форума
Сплю с несовершеннолетней
Разница должна быть не меньше 7 лет
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
Высоцкий
Будут ли украинцы через 1-2 года так же разочарованы Зеленским как сейчас нынешним президентом? Я за дружбу и сотрудничество стран СНГ.
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Секс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Как встретить любовь сидя дома?
Люблю зрелых
Пасс
Почему осуждают?
Как удержать мужчину?
О размере, ... нравится девушкам
Легко ли найти работу в Москве?
Зеленский стал президентом Украины!
Хочет сумку за 200 тысяч
"Звезды" вообще работают?
дочь строит глазки моему мужу
Стоит ли мужу быть на родах?
Все говорят ,что у нас в России нет среднего класса?Почему
бедный муж
Содержанка это кто?
Вопрос админу
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Юбка или джинсы?
Фильмы ужасов.
По радио говорят про Украинские выборы,как вы думаете ,кто победит?
Можно ли вернуть доверие?
Понравится ли ей подарок своими руками?