У побитого Порошенко отбирают самое дорогое

У политика собираются отобрать кондитерскую фабрику имени Карла Маркса, приватизированную его корпорацией Roshen. В Киеве зарегистрирован иск с требованием признать сделку незаконной и отнять завод у Петра Порошенко.

Заявление в суд подал глава Социалистической партии Украины Илья Кива. По его словам, фабрика была не просто незаконно национализирована, а украдена. Кива требует вернуть ее народу.

По словам лидера украинских социалистов, заявление было подано им после поражения пятого президента Незалежной Петра Порошенко на выборах. Кива объяснил, что "до этого момента суды контролировались его администрацией, этот процесс в принципе был невозможен". Обращение политика размещено на сайте "Корреспондент.net".

Отметим, что тема бизнеса Петра Порошенко активно затрагивалась его оппонентом по президентской гонке Владимиром Зеленским. 19 апреля на дебатах он обвинил действующего главу государства в том, что конфеты Roshen можно купить в России. Кроме того, он спросил, как Петр Порошенко приватизировал фабрику имени Карла Маркса, если с 1998 года был чиновником.

Отметим, Петр Порошенко основал кондитерскую корпорацию Roshen в 1996 году. В состав компании входят подразделения на Украине, в Литве, Казахстане, Китае и Венгрии. В декабре 2018 года стало известно, что он получил более 20 миллионов долларов дивидендов от деятельности Roshen. Пожалуй, эта корпорация – во всех смыслах самое дорогое, что есть у побитого соперником на выборах политика.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. По итогам Петр Порошенко терпит поражение. За его оппонента Владимира Зеленского проголосовали 73,23% избирателей.