Восемь уголовных дел: неудачника Порошенко отправляют за решетку

По данным экзит-полов лидер Незалежной Петр Порошенко с треском проигрывает президентские выборы актеру Владимиру Зеленскому. На этом фоне появились сообщения об уголовном преследовании главы государства.



Материалы для уголовного разбирательства против без пяти минут бывшего президента Петра Порошенко уже готовы, пишет Telegram-канал "Компромат СНГ" со ссылкой на окружение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Отмечается, что главе государства могут предъявить обвинения по восьми эпизодам.



Утечка из окружения Авакова может быть акцией устрашения в адрес Порошенко, размышляет Telegram-канал "Преемник". "Чтобы не усердствовал с подтасовками в день выборов", – полагают авторы.

Избирательные участки на Украине закроются через несколько часов, но судьба президентского кресла, скорее всего, уже решена. Согласно данным экзит-полов, за Зеленского проголосовали более 78% избирателей, тогда как за Порошенко – около 22%.

Ожидаемо наибольшее количество голосов комик набирает на востоке страны – почти 90%. Юморист побеждает главу Незалежной даже в западных областях, где поддержка Порошенко последние годы была традиционно высокой.

Эксперты отмечают, что будущая конфигурация власти на Украине будет зависеть от договоренностей основных элитных групп. Проигравший выборы Порошенко может сосредоточиться на выборах в парламент, которые пройдут осенью этого года.

Сколько бы Турчинов ни сравнивал Порошенко с Иисусом Христом, чуда не случится. Президенту бедности и нищеты, главнокомандующему без единой победы придётся уйти. И самому Турчинову пора собирать чемоданы, проклиная «неблагодарных». Но просто благодарить не за что. Вот и все. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 апреля 2019 г.

На Украине проходит второй тур президентских выборов. Для победы Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов избирателей – 50% плюс 1.

Президент Украины избирается на пять лет. Окончательные итоги голосования Центризбирком обязан объявить до 1 мая включительно, а до 3 июня должна состояться инаугурация избранного президента.