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Вторник 2 апреля
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Политика

Загнанная в угол Тимошенко набросилась на жулика Порошенко

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Не сумевшая пробиться во второй тур Юлия Тимошенко обвинила действующего президента в фальсификации результатов голосования. Лидер "Батькивщины" назвала выборы фарсом.
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Порошенко и не собирался проводить честные выборы с равными условиями для всех кандидатов, заявила Тимошенко. "Эти выборы были превращены в фарс президентом Украины. Что касается его результатов – выборы были сфальсифицированы", – заявила Тимошенко.

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Юлия Владимировна Тимошенко

Юлия Владимировна Тимошенко украинский политик

"Оранжевая принцесса" также посетовала на то, что ее однофамилец забрал часть голосов. Никому не известный человек без политического опыта Юрий Владимирович Тимошенко был спойлером лидера "Батькивщины" и умудрился набрать чуть более 1% голосов.

Тем не менее Юлия Тимошенко заявила, что не будет выводить людей на улицы. Ранее она пугала этим власти, но, смирившись со своим поражением, передумала устраивать новый Майдан. "Протесты могут расшатать стабильность Украины. Мы не являемся сторонниками такой политики", – сказала Тимошенко.

Из заявлений экс-премьера ясно, что она не собирается агитировать своих сторонников голосовать за двух кандидатов, вышедших во второй тур. Не исключено, что большая часть электората Юлии Тимошенко отдаст свои голоса скорее Владимиру Зеленскому, чем Петру Порошенко.

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Публикация от BBC News Ukrainian (@bbc_ua)

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. Никто из 38 кандидатов не смог набрать 50% голосов избирателей. Во втором туре 21 апреля примут участие действующий президент страны и лидер гонки – актер Владимир Зеленский.

Автор: Александр Комаров2 апреля 2019, 13:48
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