Загнанная в угол Тимошенко набросилась на жулика Порошенко
Порошенко и не собирался проводить честные выборы с равными условиями для всех кандидатов, заявила Тимошенко. "Эти выборы были превращены в фарс президентом Украины. Что касается его результатов – выборы были сфальсифицированы", – заявила Тимошенко.
"Оранжевая принцесса" также посетовала на то, что ее однофамилец забрал часть голосов. Никому не известный человек без политического опыта Юрий Владимирович Тимошенко был спойлером лидера "Батькивщины" и умудрился набрать чуть более 1% голосов.
Тем не менее Юлия Тимошенко заявила, что не будет выводить людей на улицы. Ранее она пугала этим власти, но, смирившись со своим поражением, передумала устраивать новый Майдан. "Протесты могут расшатать стабильность Украины. Мы не являемся сторонниками такой политики", – сказала Тимошенко.
Из заявлений экс-премьера ясно, что она не собирается агитировать своих сторонников голосовать за двух кандидатов, вышедших во второй тур. Не исключено, что большая часть электората Юлии Тимошенко отдаст свои голоса скорее Владимиру Зеленскому, чем Петру Порошенко.
Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. Никто из 38 кандидатов не смог набрать 50% голосов избирателей. Во втором туре 21 апреля примут участие действующий президент страны и лидер гонки – актер Владимир Зеленский.
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