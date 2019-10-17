"Очень больной человек": Трамп поставил диагноз известному политику

Президент США Дональд Трамп усомнился в психическом здоровье спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. По его словам, это очень больной человек.
"То ли у нее что-то не так "наверху", то ли она просто не любит нашу замечательную страну. У нее была сегодня абсолютная истерика в Белом доме. Очень грустно на это смотреть", – цитирует Трампа сайт "Комсомольская правда".
Президент разместил фото со встречи с законодателями по Сирии. На одном из снимков Пелоси, стоя у стола, что-то доказывает американскому лидеру.
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