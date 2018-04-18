Трамп мечется между Москвой и Пхеньяном

В Белом доме происходит что-то странное. Судя по всему, администрация Дональда Трампа не знает за что хвататься – то ли вводить новые санкции против России, то ли бросаться в объятия к северокорейскому лидеру.



Вашингтон уведомил Москву, что пока не будет вводить новые антироссийские санкции. Почему Трамп передумал продолжать наказывать Россию, известно лишь ему, но надо отметить, что в последние дни в Белом доме творится необъяснимое.

В воскресенье, 15 апреля, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли с уверенностью в голосе заявила, что грядут новые санкции в отношении России из-за ее поддержки Сирии, а объявить о них должны были уже в понедельник. Однако никаких мер не было принято ни в понедельник, ни во вторник.

Как пояснил журналистам газеты The New York Times глава Национального экономического совета при президенте Лоуренс Кадлоу, Хейли не была своевременно уведомлена о том, что американская администрация изменила позицию относительно введения новых санкций.

Советник признался, что происходящее в Белом доме в последние дни – временная путаница. Также появилась информация о том, что Трамп решил отложить новые ограничения, поскольку не уверен в их необходимости.

Не исключено, что внимание команды Трампа, да и его самого переключилось на другую тему. Стало известно, что кандидат в госсекретари и экс-директор ЦРУ Майк Помпео в начале апреля тайно встречался в Пхеньяне с северокорейским главой Ким Чен Ыном.

Эта поездка стала частью подготовки прямых переговоров лидеров непримиримых стран. Последний раз они проходили в 2000 году – встречались госсекретарь США Мадлен Олбрайт и тогдашний лидер КНДР Ким Чен Ир.

Встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном может произойти до конца мая. Американский президент говорил журналистам, что рассматривает пять возможных мест для проведения переговоров.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что Трамп не общался напрямую с северокорейским лидером. По мнению корреспондентов из пресс-пула Белого дома, в этом вопросе тоже произошла путаница.

На выходе Трампа из Белого дома после переговоров с японским премьер-министром Кобо Абэ журналисты начали выкрикивать вопросы, в том числе интересовались, говорил ли глава администрации США по телефону с Ким Чен Ыном.

Трамп повернулся к ним и произнес: "Да", но было непонятно, на какой из вопросов он ответил. Тем не менее в американских СМИ появились сообщения о том, что лидеры двух стран пообщались напрямую.