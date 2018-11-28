Безумный Порошенко пошел по стопам Януковича

Петра Порошенко скоро постигнет судьба Виктора Януковича. Такого развития событий не исключают в Крыму.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов предположил, что президенту Украины Петру Порошенко предстоит спешно покинуть страну, как и его предшественнику.

"Для Порошенко выборы – это катастрофа политическая и катастрофа личная. Поэтому он всеми возможными способами пытается эту катастрофу избежать. Страна идет к коллапсу", – сказал Константинов.

Спикер парламента уверен, что на Украине зреет новый Майдан. Это значит, что Порошенко убежит из страны по примеру Януковича и, возможно, сделает это заранее. На руках у граждан Украины очень много оружия, предупредил Константинов.

В начале 2014 года Виктор Янукович, занимавший тогда пост президента, спешно покинул Украину при поддержке российских спецслужб. Главу государства пришлось эвакуировать на вертолете сначала в Крым, а затем в Ростов-на-Дону.

Несколько дней назад Янукович попал в больницу со спортивной травмой. 19 ноября он должен был выступать с последним словом по видеосвязи на судебном процессе по своему уголовному делу, но за два дня до этого, играя в теннис, повредил позвоночник и колено.

Политика в обездвиженном состоянии доставили в Институт имени Склифосовского, но через несколько часов в условиях повышенной секретности перевезли в другую клинику.

Адвокат экс-президента сообщил, что его подзащитный получил серьезную травму и три недели будет прикован к постели. Внезапная болезнь Януковича странным образом совпала с провокацией в Черном море и введением военного положения на Украине.