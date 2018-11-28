Безумный Порошенко пошел по стопам Януковича
Спикер крымского парламента Владимир Константинов предположил, что президенту Украины Петру Порошенко предстоит спешно покинуть страну, как и его предшественнику.
"Для Порошенко выборы – это катастрофа политическая и катастрофа личная. Поэтому он всеми возможными способами пытается эту катастрофу избежать. Страна идет к коллапсу", – сказал Константинов.
Спикер парламента уверен, что на Украине зреет новый Майдан. Это значит, что Порошенко убежит из страны по примеру Януковича и, возможно, сделает это заранее. На руках у граждан Украины очень много оружия, предупредил Константинов.
В начале 2014 года Виктор Янукович, занимавший тогда пост президента, спешно покинул Украину при поддержке российских спецслужб. Главу государства пришлось эвакуировать на вертолете сначала в Крым, а затем в Ростов-на-Дону.
Несколько дней назад Янукович попал в больницу со спортивной травмой. 19 ноября он должен был выступать с последним словом по видеосвязи на судебном процессе по своему уголовному делу, но за два дня до этого, играя в теннис, повредил позвоночник и колено.
Нашёлся! | #Янукович pic.twitter.com/CkkAOjiqum— VAN ORTON (@Real_VANORTON) 22 ноября 2018 г.
Политика в обездвиженном состоянии доставили в Институт имени Склифосовского, но через несколько часов в условиях повышенной секретности перевезли в другую клинику.
Адвокат экс-президента сообщил, что его подзащитный получил серьезную травму и три недели будет прикован к постели. Внезапная болезнь Януковича странным образом совпала с провокацией в Черном море и введением военного положения на Украине.
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