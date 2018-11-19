Кто вывел из игры беглого Януковича

В минувшие выходные стало известно, что экс-президент Украины Виктор Янукович обездвижен. Информации о состоянии его здоровья не много, но уж очень много совпадений между спортивной травмой политика и событиями наступившей недели.

19 ноября Янукович должен был выступать с последним словом по видеосвязи на судебном процессе по своему уголовному делу. Новые украинские власти обвиняют сбежавшего в Россию на волне Евромайдана президента в госизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины и ведении агрессивной войны. По совокупности этих серьезных обвинений Януковичу грозит до 15 лет лишения свободы.

И вот за два дня до исторического события, которое, наверняка, поставило бы точку в затянувшемся судебном процессе, Янукович внезапно попадает в Институт имени Склифосовского. Правда, всего на несколько часов.

Оттуда его в условиях повышенной секретности перевозят в другую московскую (а, возможно, и не в московскую) клинику. Адвокат политика сообщает о том, что экс-президент получил серьезную травму позвоночника и колена во время игры в теннис, и как минимум, три недели будет прикован к постели. Понятно, что в таком состоянии о показаниях в суде даже в режиме видеоконференции речи уже не идет.

Вторая важная дата, собственно к которой киевский суд и хотел окончательно закрыть дело Януковича, – пятая годовщина Евромайдана. 21 ноября 2013 года в центре Киева стали собираться сторонники интеграции, чьи посиделки в палатках и у костров на Майдане Незалежности в итоге закончились кровавыми событиями февраля 2014 года, когда на улицах украинской столицы погибли более ста человек. Нынешние власти обвиняют, в том числе и Януковича, в гибели так называемой "небесной сотни".





Мог ли Виктор Янукович сказать сегодня на заседании суда что-то такое, чего еще не знает украинская общественность и от чего бы под некоторыми политиками в Киеве зашатались бы кресла? Да, такое вполне возможно. Ведь Янукович в 2014 году до последнего держался за власть, а значит, был в те роковые дни на связи с силовиками, политиками и зарубежными лидерами. Не исключено, что в преддверии пятой годовщины Евромайдана потерявший власть президент намеревался преподать урок тем, кто незаконно занял его место.

В связи с этим, конечно же, напрашивается вывод о том, что экс-президента хотели убрать со сцены те самые люди, под которых он и копал. Косвенно эту версию подтверждает такой факт: летом этого года прокурор по делу Януковича предложил создать спецгруппу, которая проникла бы на территорию России и доставила Януковича на Украину.





Очевидно, что такую затею реализовать невозможно. Наверняка, в России Януковича охраняют серьезные государственные структуры. А вот попытаться совершить диверсию, отравление или подстроить ДТП – задача вполне выполнимая. Не исключено, что одним из этих способов политика и вывели из строя.

Нельзя сбрасывать и со счетов версию распространенной в политических кругах дипломатической болезни. Понятно, что Янукович не горит желанием выслушивать в свой адрес приговор о 15-летнем сроке. Не исключено, что спортивная травма стала предлогом для того, чтобы не появляться на публике в момент оглашения вердикта суда, да к тому же когда этот заседание специально назначили в преддверии очередной годовщины майдана.





Напомним, что в начале 2914 года Виктор Янукович при поддержке российских спецслужб спасся бегством с Украины. В России он крайне редко появляется на публике. До сих пор точно не известно, где живет Янукович. По одним данным, он находится в Ростовской области, по другим – в Московской. Якобы экс-глава Украины обосновался на государственной даче в Баковке при Министерстве внутренних дел.

Во владении Януковича находится трехэтажный кирпичный дом площадью две тысячи квадратных метров, а также двухэтажное здание для хозяйственных нужд. Соседи бывшего украинского политика – Валентин Юдашкин, Юлия Латынина и патриарх Кирилл.

#Янукович поступив в Скліф ще в п'ятницю в обездвиженному стані з підозрою на серйозну травму хребта та травму коліна. Наскільки відомо, травму він отримав під час гри в теніс на відомому підмосковному тенісному корті, звідки Януковича в кареті швидкої допомоги відвезли в лікарню pic.twitter.com/Dg2rj79M9W — Суми Today (@sumy2day) 18 ноября 2018 г.

Версию о проживании Януковича в Подмосковье подкрепляет факт его попадания с травмой именно в столичный институт имени Склифосовского. Как бы там ни было, в ближайшие три недели мы узнаем, что случилось с экс-президентом Украины. А тем временем суд в Киеве разрешил ему немного поболеть и перенес финальное заседание по делу Януковича на 5 декабря.