На Украине раскрыли "российского шпиона"

Украинская контрразведка отчиталась о поимке российского шпиона Сергея Лазарева, позывной которого – Сократ. Как утверждают в Киеве, последние три года он передавал в Москву секретную информацию. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на украинские СМИ.
Задержанный имеет звание полковника Военно-воздушных сил Украины. В свое время курировал учет военной техники вооруженных сил страны. При задержании у него изъяли ноутбук со специальной программой, которая позволяла ликвидировать следы контактов с российскими военными.
В Киеве полагают, что Лазарев начал работать на Москву после поездки к сестре в город Шебекино Белгородской области. Согласно данным украинской контрразведки, там он встретился со своим куратором, разведчиком Денисом Юшиным. Мужчины якобы договорились, что Сократ будет передавать информацию о военной авиации Украины, а взамен сможет рассчитывать на получение пенсии в России.
Ранее в Краснодарском крае спецслужбы задержали сотрудника Службы безопасности Украины Сергея Стефаненко, писала "Национальная служба новостей". Его выслали за пределы Российской Федерации, сообщила пресс-служба регионального Управления ФСБ.
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