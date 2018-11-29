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Политика

Алчный Порошенко решил заработать на военном положении

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Украинский лидер Петр Порошенко – тот еще делец. Ему палец в рот не клади – дай заработать гривну-другую. Введение военного положения для ушлого президента Незалежной и его соратника, главы Совета нацбезопасности (СНБО) Александра Турчинова, – возможность набить распухшие карманы еще больше. Рецепт прост – искусственно обвалить гривну и повысить спрос на доллар, уверен политолог Николай Стариков. 
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Турчинов, заявил эксперт, владеет самой крупной на Украине сетью пунктов обмены валют. А раз так, то глава СНБО может неплохо наживаться на переживающих за свои сбережения согражданах, заявил Стариков в эфире Первого канала.  

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Украинские власти ввели военное положения для спекуляции валютой, полагает аналитик. "В минувший четверг самый низкий курс гривны был в Киеве – 27,7. Они закупают большое количество валюты, Порошенко и вся его гоп-компания", – сказал политолог. 

Перед властями страны, полагает Стариков, стоит цель создать нестабильную ситуацию и спровоцировать рост курса доллара, тем самым создав спрос на американскую валюту. "Эти люди отправили украинских моряков на убой, просто чтобы заработать каждый по несколько миллионов долларов", - резюмировал эксперт. 

Напомним, после провокации украинских ВМС в Керченском проливе и задержания судов из Незалежной российской береговой охраной Порошенко и Турчинов выступили с инициативой введения военного положения. Украинский лидер предложил ввести его на 60 дней, в итоге после консультаций с Верховной радой срок сократился до 30 дней. 

К тому же под военное положение попали только юго-восточные регионы страны. При этом разрывать отношения с Москвой Киев не собирается: торговля продолжается, международные договоры тоже в силе.

Автор: Иван Поляков29 ноября 2018, 17:00
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