Алчный Порошенко решил заработать на военном положении

Украинский лидер Петр Порошенко – тот еще делец. Ему палец в рот не клади – дай заработать гривну-другую. Введение военного положения для ушлого президента Незалежной и его соратника, главы Совета нацбезопасности (СНБО) Александра Турчинова, – возможность набить распухшие карманы еще больше. Рецепт прост – искусственно обвалить гривну и повысить спрос на доллар, уверен политолог Николай Стариков.



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