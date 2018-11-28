В Москве нашли управу на распоясавшегося Порошенко

России следует прекратить поставки нефтепродуктов на Украину, в том числе через территорию Белоруссии, пока в Незалежной действует военное положение. Такую точку зрения в эфире телеканала "Россия 24" высказал политолог и экономист Михаил Делягин.



По его словам, военное положение, введенное на Украине 28 ноября по инициативе Петра Порошенко, создает почву для будущих антироссийских провокаций. В сложившейся ситуации Москва не должна отсиживаться в обороне, а принять ответные меры, полагает аналитик.

Делягин уверен, что военное положение даже на такой незначительный срок, как 30 дней, подогревает градус русофобской истерии в Незалежной, а также создает почву для дальнейших провокаций с далеко идущими последствиями.

Аналитик предположил, что Порошенко захочет продлить военное положение, для чего ему понадобятся очередные провокации. "Поэтому мы должны зафиксировать, доступным для наших коллег образом, что нам это не нравится", – сказал политолог.

На его взгляд, самая эффективная мера воздействия – прекращение поставок нефтепродуктов на Украину на время действия военного положения, в том числе через Белоруссию. "Эти бронекатера и этот несчастный буксир, который мы задержали – наверняка заправлялись нашим топливом", - предположил Делягин, добавив, что для следующей провокации у Незалежной не должно быть топлива.

Люди с полностью промытыми мозгами - это не фигура или оборот речи, а реальность для значительной части современного украинского социума. Выросло уже целое поколение, миллионы Шариковых - это кормовая база режима Порошенко. — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 28 ноября 2018 г.

Напомним, в минувшее воскресенье три корабля Военно-морских сил Украины вторглись в территориальные воды России, после чего были задержаны пограничной охраной ФСБ. Чтобы остановить суда пришлось применять оружие.

После этого в Киеве по инициативе Петра Порошенко приняли решение ввести военное положение в юго-восточных регионах. В среду, 28 ноября, соответствующий закон вступил в силу.