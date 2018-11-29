Порошенко сделал пугающее заявление про соль и спички
Ограничений на выезд за границу или валютные операции для украинцев в связи с введением военного положения на Украине не будет, они коснутся лишь граждан России, написал Порошенко у себя в Twitter.
"Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль", – призвал президент своих сограждан. Но они поняли все иначе. "Раз он так сказал, значит нужно срочно бежать за спичками и солью, а значит, и денег из банка не дождетесь и выезд скоро закроют. Послушай власть и сделай наоборот", – написал пользователь Конрад Михельсон.
"В Жмеринке спичек и соли осталось на три дня", - предупредил Abu-Iskander, а Александр Ахиомов заметил, что цены в магазинах на продукты уже пошли вверх.
"Почему этот клоун стал президентом?" – задает риторический вопрос Никита. "Ну вот зачем нагнал? Твоим словам веры ноль. Сейчас народ ломанется. Все знают, что ты врун и вор", – пишут подписчики Порошенко.
Напомним, что на Украине второй день действует военное положение. Власти ввели его на 30 дней в приграничных с Россией областях в ответ на свою же провокацию в Черном море.
Раз он так сказал, значит нужно срочно бежать за спичками и солью, а значит, и денег из банка не дождётесь и выезд скоро закроют. Послушай власть, и сделай наоборот.— Конрад Михельсон (@mazzafakka_) 29 ноября 2018 г.
25 ноября три военных корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России и не отвечали на запросы пограничников. К вечеру ФСБ задержала нарушителей и доставила в Керчь, крымские суды уже арестовали моряков на два месяца. Им грозит до шести лет лишения свободы за незаконное пересечение российской границы.
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