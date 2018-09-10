Жесткий разговор Путина с министрами попал на видео

Владимир Путин отчитал министров правительства на совещании по Дальнему Востоку. Досталось главе Минэкономразвития и министру транспорта.

Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Минэкономразвития Максим Орешкин приехали на совещание неподготовленными. К такому заключению президент России пришел после того, как главы ведомств признались, что не в курсе проблем региона.

Владимир Путин поручил министру экономического развития Максиму Орешкину выяснить, почему ведомство до сих пор не выделило деньги на производство судов для перевозки грузов и пассажиров между Камчаткой и Сахалином.

"В чем проблема? Вы приехали на совещание по Дальнему Востоку – должны быть в курсе этой проблемы. Я Вас прошу выяснить и доложить", – сказал президент.



Кроме того, глава государства потребовал от Минфина проконтролировать, чтобы 5,5% от всех региональных субсидий пошли, как и намечалось, на развитие Дальнего Востока.

"Антон Германович, вот эти 5,5% от общего объема субсидий, которые должны направляться в регионы Дальнего Востока, – это важная мера развития региона. Вы сказали, что это будет исполняться. Почему это до сих пор не исполнено? Кто это должен проконтролировать?", – поинтересовался Путин.

«Вы приехали на совещание по Дальнему Востоку, вы должны быть в курсе»: Путин раскритиковал Орешкина pic.twitter.com/1qab1iW963 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 сентября 2018 г.

Антон Силуанов ответил, что мера была принята совсем недавно – министерства и ведомства учтут это решение. Президент потребовал наладить контроль за выполнением. Перед российским лидером и главой Минфина будет персонально отчитываться замминистра финансов Леонид Горнин, передает РИА Новости.

«Вы сказали, что в 2017 году перевезен миллион пассажиров, а у меня другие данные»: Путин поймал министра транспорта на неверных цифрах pic.twitter.com/7naH8glrMv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 сентября 2018 г.

Владимир Путин находится с рабочей поездкой во Владивостоке. Президент проводит совещание президиума Госсовета России.

