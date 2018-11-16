Путин заглянул за лекарствами в питерскую аптеку
Заглянуть в аптеку российский лидер решил по дороге с совещания по проблемам лекарственного обеспечения. Президента сопровождали министр здравоохранения Вероника Скворцова и исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.
"Мы ехали с совещания, я предложил остановиться", – объяснил президент дежурному провизору, которая в этот момент обслуживала покупательницу. Путин подчеркнул, что хотел лично удостовериться, есть ли в свободной продаже необходимый набор лекарств по доступным ценам.
Заведующая аптекой заверила главу государства, что постоянно проверяет наличие на прилавке препаратов из перечня жизненно важных и необходимых. Она также сообщила президенту, что эта аптека – одна из самых дешевых по Петербургу, пользуется заслуженной популярностью у местных жителей.
Сами жители слова заведующей подтвердили. Привлеченные остановившимся кортежем президента они поджидали Путина у выхода из аптеки.
"Мы думали, вы приболели", – пошутил, обращаясь к президенту, молодой человек. Путин рассмеялся. "Нет, слава богу!" - ответил президент и пожелал здоровья всем собравшимся. Жители Пушкина подтвердили, что аптека хорошая, ассортимент их вполне устраивает, передает РИА Новости.
Путин после совещания по лекарствам заехал в питерскую аптеку - посмотреть на ассортимент.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 ноября 2018 г.
Один из посетителей: Мы думали, вы приболели!
Путин: Слава богу, нет! pic.twitter.com/AQCOtcBbda
Ранее на совещании Владимир Путин заявил, что текущая система льготного обеспечения лекарствами малопродуктивна, она не учитывает потребностей конкретного человека. Кроме того, по словам президента, бюджетные деньги очень часто "утекают сквозь пальцы" и не все льготники получают нужные препараты. Глава государства также обратил внимание на неравенство в финансировании льгот.
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