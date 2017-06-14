Как Вашингтон покупает лояльность журналистов

Госдеп США не жалеет сил и средств на поддержку демократии в Европе. На этот раз Вашингтон решил помочь деньгами журналистам стран Балтии в их нелегкой борьбе с российской пропагандой.

Бюро по демократии и правам человека Госдепа разместило тендер на грантовую поддержку средств массовой информации в Латвии, Литве и Эстонии. Специальная программа, как отмечается в заявке, будет направлена на поддержку независимых, объективных СМИ в странах Балтии, которые должны продвигать демократические ценности. При этом особо подчеркивается, что местным СМИ важно оказывать помощь в контексте направленности на русскоязычную аудиторию.

В Вашингтоне надеются, что гранты должны способствовать восприятию проверенной информации, основанной на фактах. Победители тендера будут обязаны тесно координировать свою деятельность с соответствующими отделами американских посольств в прибалтийских странах. Размер грантов составит от полутора до трех миллионов долларов на два года, пишет Life.

В марте 2017 года американская организация Journalism Development Network Inc. (сеть по развитию журналистики), которая позиционирует себя как инструмент поддержки независимых медиа и повышения уровня их объективности, получила от Госдепа больше полумиллиона долларов для реализации программ в сфере поддержки демократии и прав человека. Деньги должны быть потрачены на некую "балансировку русскоязычной медиасферы".





Местом исполнения контракта между Госдепом и Journalism Development Network Inc. указана Латвия. Там, к слову сказать, расположен офис сетевого издания "Медуза", одного из русскоязычных либеральных средств массовой информации.

Оно было замечено в совместном запуске проекта Европейского фонда в поддержку демократии, созданного Европейской комиссией. Он открыто заявлялся в качестве инструмента отпора российской пропаганде в регионе. Также это СМИ уделяет большое внимание деятельности OCCRP (Центра по исследованию коррупции и организованной преступности), который не раз выпускал антироссийские доклады.