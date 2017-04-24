Любимица Трампа стала рупором Госдепа

Новым официальным представителем Госдепартамента США назначена бывший корреспондент Fox News, ведущая любимой передачи президента Хизер Нойерт. Эффектную блондинку называют соперницей официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.

Нойерт ведет утреннее шоу Fox & Friends, президент Дональд Трамп не раз говорил, что это его любимая передача. О новом официальном представителе Госдепа известно, что она имеет более чем 15-летний опыт работы в журналистике, разбирается одинаково хорошо во внешней и во внутренней политике.

До сегодняшнего назначения Нойерт не занимала какие-либо должности, связанные с политикой и дипломатией, но имеют активную политическую позицию. Она неоднократно высказывалась в социальных сетях в поддержку Дональда Трампа и курса Республиканской партии.

Кроме того, журналистка входит в Совет по международным отношениям, эта частная американская организация ведет деятельность в сфере внешнеполитических связей.





Нойерт стала уже вторым сотрудником Fox News, который с приходом власти Дональда Трампа попал на государственную службу. До этого повышение получил Джонатан Вахтел – он стал представителем миссии США в ООН.

На сайте Госдепа отмечается, что интерес Нойерт к внешней политике и ее бесценный опыт послужат во благо правительству, американскому народу и всему миру.





При Бараке Обаме должность официального представителя Госдепартамента занимал Джон Кирби, в прошлом контр-адмирал ВМС США. В декабре 2016 года Кирби во время традиционного брифинга повысил голос на российского журналиста, представляющего телеканал RT.

Он отказался представить доказательства российских бомбардировок гражданских объектов в Сирии, а потом грубо обратился к представительнице прессы: "Вы работаете на RT? А почему бы вам не задать своему правительству те же вопросы? Спросите у них про их военную деятельность. Попросите у них список больниц, по которым вы наносите удары", – заявил Кирби.

Поведением дипломата были шокированы даже американские журналисты, присутствующие в зале, а в Москве выразили надежду на то, что новая администрация Белого дома будет бережнее относиться к двусторонним отношениям.