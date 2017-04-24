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Политика

Любимица Трампа стала рупором Госдепа

Хизер Нойерт. Фото: Monica Schipper/Gettyimages.ru
Новым официальным представителем Госдепартамента США назначена бывший корреспондент Fox News, ведущая любимой передачи президента Хизер Нойерт. Эффектную блондинку называют соперницей официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.
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Нойерт ведет утреннее шоу Fox & Friends, президент Дональд Трамп не раз говорил, что это его любимая передача. О новом официальном представителе Госдепа известно, что она имеет более чем 15-летний опыт работы в журналистике, разбирается одинаково хорошо во внешней и во внутренней политике.

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До сегодняшнего назначения Нойерт не занимала какие-либо должности, связанные с политикой и дипломатией, но имеют активную политическую позицию. Она неоднократно высказывалась в социальных сетях в поддержку Дональда Трампа и курса Республиканской партии.

Кроме того, журналистка входит в Совет по международным отношениям, эта частная американская организация ведет деятельность в сфере внешнеполитических связей.

Хизер Нойерт. Фото: Rob Kim/Gettyimages.ru

Нойерт стала уже вторым сотрудником Fox News, который с приходом власти Дональда Трампа попал на государственную службу. До этого повышение получил Джонатан Вахтел – он стал представителем миссии США в ООН.

На сайте Госдепа отмечается, что интерес Нойерт к внешней политике и ее бесценный опыт послужат во благо правительству, американскому народу и всему миру.


При Бараке Обаме должность официального представителя Госдепартамента занимал Джон Кирби, в прошлом контр-адмирал ВМС США. В декабре 2016 года Кирби во время традиционного брифинга повысил голос на российского журналиста, представляющего телеканал RT.

Он отказался представить доказательства российских бомбардировок гражданских объектов в Сирии, а потом грубо обратился к представительнице прессы: "Вы работаете на RT? А почему бы вам не задать своему правительству те же вопросы? Спросите у них про их военную деятельность. Попросите у них список больниц, по которым вы наносите удары", – заявил Кирби.

Поведением дипломата были шокированы даже американские журналисты, присутствующие в зале, а в Москве выразили надежду на то, что новая администрация Белого дома будет бережнее относиться к двусторонним отношениям.

Автор: Александр Комаров24 апреля 2017, 20:52

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