США устроили взбучку Украине из-за России

Госдеп отчитал Киев за блокировку российских сайтов. Действия украинских властей назвали подрывом принципа свободы слова в стране.

В американском внешнеполитическом ведомстве недовольны действиями властей Украины, заблокировавших множество российских сайтов. Киев, который на словах пропагандирует европейские ценности, покусился на самое дорогое для демократических государств – свободу слова.

В Госдепе уверены, что Петру Порошенко стоит найти способы защиты интересов страны, которые не подрывают основополагающие принципы существования цивилизованного общества. "Свобода слова является ключевым элементом любой здоровой демократии, и она закреплена в украинской Конституции", – цитирует "Газета.ru" американских дипломатов.

Важно отметить, что блокировка российских сайтов и программ в первую очередь ударит по украинцам. Из-за необдуманных действий Киева без работы могут остаться почти 250 тысяч человек, передает РИА ФАН.

Член Союза промышленников и предпринимателей по вопросам информационных технологий Украины Иван Петухов считает, что запрет на работу "Одноклассников", "ВКонтакте", "Яндекса" вызовет еще больший отток кадров. "Любое действие, даже из патриотических намерений, должно делаться с точки зрения "не навредить собственной стране", – упрекнул эксперт руководство Украины в беседе с телеканалом "24".