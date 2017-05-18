США устроили взбучку Украине из-за России
В американском внешнеполитическом ведомстве недовольны действиями властей Украины, заблокировавших множество российских сайтов. Киев, который на словах пропагандирует европейские ценности, покусился на самое дорогое для демократических государств – свободу слова.
В Госдепе уверены, что Петру Порошенко стоит найти способы защиты интересов страны, которые не подрывают основополагающие принципы существования цивилизованного общества. "Свобода слова является ключевым элементом любой здоровой демократии, и она закреплена в украинской Конституции", – цитирует "Газета.ru" американских дипломатов.
Важно отметить, что блокировка российских сайтов и программ в первую очередь ударит по украинцам. Из-за необдуманных действий Киева без работы могут остаться почти 250 тысяч человек, передает РИА ФАН.
#Порошенко#Блокировка pic.twitter.com/Sid6zTgBRZ— Ангелина Зотова (@zotova_angel33) 17 мая 2017 г.
Член Союза промышленников и предпринимателей по вопросам информационных технологий Украины Иван Петухов считает, что запрет на работу "Одноклассников", "ВКонтакте", "Яндекса" вызовет еще больший отток кадров. "Любое действие, даже из патриотических намерений, должно делаться с точки зрения "не навредить собственной стране", – упрекнул эксперт руководство Украины в беседе с телеканалом "24".
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