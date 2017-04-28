Белый дом похвалил Трампа за обострение отношений с Россией

В Белом доме решили подсчитать достижения 45-го президента США Дональда Трампа за первые несколько месяцев нахождения на посту и в качестве одного из них привели обострение отношений с Россией. В заслугу нового хозяина Овального кабинета поставили то, что он добился "дальнейшей изоляции Сирии и России в ООН путем успешной дипломатии с главой Китая Си Цзиньпинем", передает РИА ФАН. "Трамп противостоял странам, которые угрожали безопасности США после многих лет неудачной дипломатии", – подчеркивается в сообщении пресс-службы Белого дома.