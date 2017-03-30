Киев занервничал из-за крымской провокации Берлина

Посол Украины в Германии Андрей Мельник направил ноту протеста из-за визита немецкого политика в Крым. Дипломат пригрозил "нарушителю" правовыми последствиями.

Визиты иностранных политиков в Крым давно перестали быть редкостью. Узнать из первых рук о жизни на российском полуострове и на основании этого выстроить мнение относительно санкций решились представители Италии, Франции, Германии и других государств.

В рамках международной конференции "100-летие Революции в России и современный социализм" в Крым с трехдневным визитом прибыла целая делегация, состоящая из членов Европарламента, политиков из стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки. Среди них был и немецкий депутат Андреас Маурер.

Почему-то его присутствие на полуострове вывело из равновесия украинских дипломатов. Об этом свидетельствует сообщение на официальной странице в Twitter посла Украины в Германии Андрея Мельника: "Направил ноту протеста относительно незаконного визита в Крым местного политика из Квакенбрюка".

Надіслав ноту протесту щодо незаконного візиту в Крим ����локального політика з Квакенбрюка: мій коментар @noz_de https://t.co/fLo3juXr5j — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 29 марта 2017 г.

Кроме того, посол изложил свою позицию в немецкой прессе. "Мы самым решительным образом осуждаем неоднократные безответственные поездки господина Маурера в Крым", – заявил он в интервью изданию Neue OZ. "Это серьезное преступление, правовые последствия которого он очень скоро испытает на себе", – добавил Мельник.

В заключение он посоветовал немецкому депутату вместо заграничных поездок заняться внутренними делами города. Как на эту рекомендацию отреагировал Маурер, не сообщается. В Министерстве иностранных дел Германии не стали осуждать политика, но отметили, что ведомство не одобряет подобных визитов.