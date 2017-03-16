Володин позвал французских депутатов еще раз приехать в Крым
По словам Вячеслава Володина, Россия предпримет все необходимые усилия для развития российско-французского межпарламентского диалога. "Мы видим, что большое количество инициатив, которые выдвигают представители парламента Франции, нацелены на развитие отношений. Со своей стороны будем делать все, чтобы этот диалог развивался", – обратился спикер Госдумы к главе французской делегации, депутату Национального собрания Франции Тьерри Мариани.
В процессе общения со своими зарубежными коллегами, Вячеслав Володин заявил, что французских парламентариев будут рады снова видеть в Крыму. "Если у вас появится желание еще раз посетить Крым вместе со своим коллегами, думаю, что мы с удовольствием будем рады вас видеть на родине Натальи Поклонской и Руслана Бальбека. Тем более, они представляют этот регион сегодня уже исходя из выбора населения в их поддержку. Думаю, что это приглашение тоже подтвердят", – сказал думский спикер.
В то же время глава нижней палаты российского парламента в беседе с французскими коллегами коснулся ряда актуальных международных проблем. Так, Володин заявил, что Совет Европы должен отреагировать на ситуацию с российскими банками на Украине. "Происходит невообразимое. Ситуация последних дней на Украине, когда нарушаются права граждан, когда молодчики замуровывают живых людей в отделениях российских банков, недопустима. Возможно, кто-то в Совете Европы хочет этого не замечать, но когда речь идет о правах человека, не замечать – нельзя", – подчеркнул думский спикер.
Кроме того, глава нижней палаты российского парламента обратился к французским депутатам за поддержкой в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). "Учитывая, что делегация РФ была несколько лет назад лишена права голоса, мы посчитали для себя невозможным участие в ПАСЕ пока не будет изменен регламент ПАСЕ, чтобы в этом регламенте были бы права национальных делегаций защищены", – сказал Володин.
По его словам, в основе работы любой парламентской структуры должны быть демократические принципы, в том числе возможность для каждого высказать свою позицию. "Мы считаем, что парламент – место, где обсуждают вопросы, где звучат разные точи зрения, звучит критика, но если она кому-то не нравится, должны звучать аргументы", – подчеркнул спикер, отметив, что лишение России права голоса в ПАСЕ противоречит любым демократическим нормам.
В ответ французские парламентарии выразили свое согласие с Володиным, пообещав поддержку российской делегации в ПАСЕ. "И каждый раз и я лично, и мой коллега всегда выступали против определенных предложений, которые, к сожалению, получили большинство голосов", – заявил Мариани. По его словам, Парламентская ассамблея Совета Европы "многое потеряла с неучастием России".
Стоит отметить, что это уже не первый визит представителей французского парламента в Россию. Ранее делегация депутатов и сенаторов Франции во главе с Тьерри Мариани посещала Россию в 2015 и 2016 годах. Помимо прочего, они побывали в Крыму и Севастополе.
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