Володин позвал французских депутатов еще раз приехать в Крым

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с парламентской делегацией из Франции, на которой обсуждались некоторые вопросы двухстороннего сотрудничества. Помимо прочего, председатель нижней палаты российского парламента пригласил своих французских коллег вновь посетить Крым.

По словам Вячеслава Володина, Россия предпримет все необходимые усилия для развития российско-французского межпарламентского диалога. "Мы видим, что большое количество инициатив, которые выдвигают представители парламента Франции, нацелены на развитие отношений. Со своей стороны будем делать все, чтобы этот диалог развивался", – обратился спикер Госдумы к главе французской делегации, депутату Национального собрания Франции Тьерри Мариани.

В процессе общения со своими зарубежными коллегами, Вячеслав Володин заявил, что французских парламентариев будут рады снова видеть в Крыму. "Если у вас появится желание еще раз посетить Крым вместе со своим коллегами, думаю, что мы с удовольствием будем рады вас видеть на родине Натальи Поклонской и Руслана Бальбека. Тем более, они представляют этот регион сегодня уже исходя из выбора населения в их поддержку. Думаю, что это приглашение тоже подтвердят", – сказал думский спикер.





В то же время глава нижней палаты российского парламента в беседе с французскими коллегами коснулся ряда актуальных международных проблем. Так, Володин заявил, что Совет Европы должен отреагировать на ситуацию с российскими банками на Украине. "Происходит невообразимое. Ситуация последних дней на Украине, когда нарушаются права граждан, когда молодчики замуровывают живых людей в отделениях российских банков, недопустима. Возможно, кто-то в Совете Европы хочет этого не замечать, но когда речь идет о правах человека, не замечать – нельзя", – подчеркнул думский спикер.

Кроме того, глава нижней палаты российского парламента обратился к французским депутатам за поддержкой в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). "Учитывая, что делегация РФ была несколько лет назад лишена права голоса, мы посчитали для себя невозможным участие в ПАСЕ пока не будет изменен регламент ПАСЕ, чтобы в этом регламенте были бы права национальных делегаций защищены", – сказал Володин.

По его словам, в основе работы любой парламентской структуры должны быть демократические принципы, в том числе возможность для каждого высказать свою позицию. "Мы считаем, что парламент – место, где обсуждают вопросы, где звучат разные точи зрения, звучит критика, но если она кому-то не нравится, должны звучать аргументы", – подчеркнул спикер, отметив, что лишение России права голоса в ПАСЕ противоречит любым демократическим нормам.





В ответ французские парламентарии выразили свое согласие с Володиным, пообещав поддержку российской делегации в ПАСЕ. "И каждый раз и я лично, и мой коллега всегда выступали против определенных предложений, которые, к сожалению, получили большинство голосов", – заявил Мариани. По его словам, Парламентская ассамблея Совета Европы "многое потеряла с неучастием России".

Стоит отметить, что это уже не первый визит представителей французского парламента в Россию. Ранее делегация депутатов и сенаторов Франции во главе с Тьерри Мариани посещала Россию в 2015 и 2016 годах. Помимо прочего, они побывали в Крыму и Севастополе.

