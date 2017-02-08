Кто и зачем убил ополченца Гиви

Командир батальона "Сомали" армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Михаил Толстых, более известный как Гиви, погиб 8 февраля в результате теракта. По мнению политолога Армена Гаспаряна, вина лежит на Киеве, который рассчитывает на эскалацию конфликта в Донбассе.

Эксперт уверен, что Толстых был убит украинской диверсионно-разведывательной группой. "Она сработала по такому же сценарию, по которому в прошлом году был убит командир подразделения "Спарта" армии ДНР Арсений Павлов", – отметил политолог в комментарии для Dni.Ru.

По его мнению, к таким шагам киевские власти подталкивает тяжелая ситуация на дипломатическом фронте. "Трамп сказал, что будет проверять всю идущую с Украины информацию, а посол Германии буквально на днях заявил, что Украина обязана выполнять минские соглашения. Конечно, в Киеве нервничают", – пояснил Гаспарян.

Случившееся – чистой воды терроризм, и это лишний раз доказывает, что президент Петр Порошенко и его окружение не заинтересованы в мирном урегулировании, уверен аналитик. "Они показали, что не будут выполнять взятые на себя договоренности, а будут убивать и расстреливать", – констатировал Гаспарян. По его словам, Украина занимается тем же, чем "ИГ" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.).

Эксперт считает, что мировое сообщество должно отреагировать на гибель Толстых. "Когда был убит Арсений Павлов, это совпало с очередным раундом переговоров в Минске. И тогда европейская пресса писала о случившемся как о настоящем горе для жителей Донецкой и Луганской республик, что вообще нехарактерно для западных средств массовой информации", – напомнил он.

По его мнению, если бы командир батальона "Сомали" погиб в бою, этот факт мировое сообщество могло обойти стороной. "А в данном случае речь идет о теракте. Я думаю, что обязаны отреагировать", – уточнил политолог.

Гаспарян уверен, что Киев продолжит эксплуатировать военную тематику. "На Украине очень серьезные экономические проблемы, поэтому Порошенко сделал ставку на военную эскалацию", – сказал аналитик. Он добавил, что в ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе виноваты и украинские радикалы.

"Война – это их естественное состояние, поэтому они будут пытаться эксплуатировать эту карту", – заявил эксперт и вновь подчеркнул, что мировое сообщество обязано отреагировать на произошедшее. "Невозможно находиться в стороне и делать вид, что ничего не случилось", – резюмировал он.





Между тем в Минобороны ДНР сообщили, что за убийством Гиви стоит Зорян Шкиряк – украинский политик, ранее принимавший участие в президентских выборах. "Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против жителей Донбасса", – цитирует Life.ru источник в военном ведомстве самопровозглашенной республики.

Напомним, что в октябре 2016 года в результате взрыва в лифте дома погиб друг Гиви, лидер украинского ополчения Арсен Павлов по прозвищу Моторола. Мощность бомбы составила 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. По данным следствия, устройство было приведено в действие дистанционно.

