Ополченца Гиви нашли раненым в Донбассе

Украинские силовики продолжают наступать на позиции Донецкой и Луганской народных республик. Ополчение отражает удары ВСУ. Центр оперативного взаимодействия Новороссии сообщил о ранении ополченца Михаила Толстых, известного под позывным Гиви. "Не смертельно, будет в порядке", – говорится в оперативной сводке. Сообщается о боях у южных окраин Авдеевки.