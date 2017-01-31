Ополченца Гиви нашли раненым в Донбассе

Местные жители прячутся в подвалах во время нападения
О происшествии сообщил генерал армии африканского государства
Украинские силовики продолжают наступать на позиции Донецкой и Луганской народных республик. Ополчение отражает удары ВСУ. Центр оперативного взаимодействия Новороссии сообщил о ранении ополченца Михаила Толстых, известного под позывным Гиви. "Не смертельно, будет в порядке", – говорится в оперативной сводке. Сообщается о боях у южных окраин Авдеевки.
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Местные жители прячутся в подвалах во время нападения