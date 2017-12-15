Назначена дата выборов президента России

Совфед назначил выборы президента России в 2018 году на 18 марта, передает РИА ФАН. Напомним, ранее действующий глава государства Владимир Путин заявил об участии в предвыборной гонке. О своих президентских амбициях рассказывали и другие политические и общественные деятели, в частности – лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и телеведущая Ксения Собчак.