Кто хочет стать президентом России

На главную государственную должность в России претендуют 34 человека. Сведения о кандидатах в президенты обнародовал Центризбирком.

Кандидаты в президенты идут на выборы 2018 года как от партий, так и в порядке самовыдвижения. Центральной избирательной комиссии на сегодняшний день известно о 34 партийных съездах и собраниях инициативных групп в поддержку претендентов.

"В Центральную избирательную комиссию поступили уведомления от 34 кандидатов, которые хотят баллотироваться. 16 политических партий планируют выдвижение, 18 кандидатов идут в порядке самовыдвижения", – сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко.

Центризбирком должен получить сведения о проведении собрания группы избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата не позднее чем за пять дней до мероприятия. Съезды и собрания можно проводить со дня официального старта избирательной кампании – на этот раз с 18 декабря. Документы для выдвижения на выборы кандидаты от партий должны подать не позднее 12 января, а самовыдвиженцы – не позднее 7 января.

По данным Минюста, правом выдвигать кандидатов в президенты в России обладают 67 партий. По закону, от сбора подписей освобождены кандидаты от парламентских партий – "Единой России", КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР. Представители остальных партий для регистрации на выборах должны будут до 31 января собрать и сдать в ЦИК 100 тысяч подписей избирателей, самовыдвиженцы – 300 тысяч. Выборы президента России пройдут 18 марта, напоминает ТАСС.

О своем намерении участвовать в выборах объявил действующий президент Владимир Путин, он идет как самовыдвиженец. От политических партий готовы выдвигаться Григорий Явлинский, Владимир Жириновский, Ксения Собчак.