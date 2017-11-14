Сиделец Полонский займется развитием России

Сергей Полонский уверен: только он сможет добиться развития экономики России. Скандально известный предприниматель провел пресс-конференцию, на которой рассказал о своей предвыборной программе.

Полонский – единственный, кто профессионально занимался развитием. Ни один из кандидатов в президенты в этой сфере ему не конкурент. По крайней мере, в этом уверен сам претендент на участие в выборах главы государства.

"Нам нужно развитие. Я являюсь единственным кандидатом, который профессионально четверть века занимался развитием", – заявил бизнесмен. В своей программе он выделил несколько компонентов. "Первая часть – это свобода. Следующая точка – это развитие. И следующая часть – это будущее", – провозгласил предприниматель. И назвал три уровня, на которых он готов сотворить с Россией чудо: личность, общество, государство.

Но главное это экономика – которая, убежден Полонский, находится в России в плачевном состоянии. Бизнесмен заявил, что будущее политики – за людьми из финансовой сферы. "Политики сегодня не в состоянии договориться. У них был целый ХХ век", – отметил будущий кандидат. Он также отметил, что готов к дебатам с Ксенией Собчак.

Тем временем адвокат Сергея Полонского Роман Котельников выясняет, зарегистрируют ли его подопечного в ЦИК в качестве кандидата на грядущих выборах. Беспокойство юриста обосновано: клиента лишь недавно освободили по амнистии. Полонский был осужден на пять лет заключения за мошенничество: его признали виновным в хищении более 2,6 миллиарда рублей.

Ранее замглавы Центризбиркома Николай Булаев сказал РИА Новости, что комиссия решит, регистрировать ли Полонского кандидатом на пост главы государства, после получения всех документов и официального объявления о старте избирательной кампании. Адвокат Котельников, в свою очередь, уверен, что "юридические препятствия баллотироваться на пост президента России у Полонского С.Ю. отсутствуют".

Заявив о своем намерении баллотироваться на высший государственный пост, Полонский рассказал и о других своих планах. В частности, основатель скандальной Mirax Group планирует создать компанию с капитализацией 1 триллион долларов. Частью проекта является создание нового города. "Строительство нового города – это одна из частей проекта компании. Суть строительства… заключается в создании с нуля современной городской инфраструктуры без полиции, охранников", – пояснил Полонский.

Предприниматель ставит целью занять второе место на выборах. Он уверен, что конкуренцию ему не смогут составить ни Геннадий Зюганов, ни Владимир Жириновский.