Сиделец Полонский займется развитием России
Полонский – единственный, кто профессионально занимался развитием. Ни один из кандидатов в президенты в этой сфере ему не конкурент. По крайней мере, в этом уверен сам претендент на участие в выборах главы государства.
"Нам нужно развитие. Я являюсь единственным кандидатом, который профессионально четверть века занимался развитием", – заявил бизнесмен. В своей программе он выделил несколько компонентов. "Первая часть – это свобода. Следующая точка – это развитие. И следующая часть – это будущее", – провозгласил предприниматель. И назвал три уровня, на которых он готов сотворить с Россией чудо: личность, общество, государство.
Но главное это экономика – которая, убежден Полонский, находится в России в плачевном состоянии. Бизнесмен заявил, что будущее политики – за людьми из финансовой сферы. "Политики сегодня не в состоянии договориться. У них был целый ХХ век", – отметил будущий кандидат. Он также отметил, что готов к дебатам с Ксенией Собчак.
#Полонский планирует потратить 10 000 000$ на предвыборную компанию.#слушать #думать #знать pic.twitter.com/I9ZYHjdyya— НЕРЕАЛЬНЫЙ ПОЛОНСКИЙ (@wowpolonsky) 11 ноября 2017 г.
Тем временем адвокат Сергея Полонского Роман Котельников выясняет, зарегистрируют ли его подопечного в ЦИК в качестве кандидата на грядущих выборах. Беспокойство юриста обосновано: клиента лишь недавно освободили по амнистии. Полонский был осужден на пять лет заключения за мошенничество: его признали виновным в хищении более 2,6 миллиарда рублей.
Ранее замглавы Центризбиркома Николай Булаев сказал РИА Новости, что комиссия решит, регистрировать ли Полонского кандидатом на пост главы государства, после получения всех документов и официального объявления о старте избирательной кампании. Адвокат Котельников, в свою очередь, уверен, что "юридические препятствия баллотироваться на пост президента России у Полонского С.Ю. отсутствуют".
Подробности во вторник. Полет нормальный ✊️ #свобода #полонский pic.twitter.com/S1G8lIlAVF— Сергей Полонский (@polonium_194) 9 ноября 2017 г.
Заявив о своем намерении баллотироваться на высший государственный пост, Полонский рассказал и о других своих планах. В частности, основатель скандальной Mirax Group планирует создать компанию с капитализацией 1 триллион долларов. Частью проекта является создание нового города. "Строительство нового города – это одна из частей проекта компании. Суть строительства… заключается в создании с нуля современной городской инфраструктуры без полиции, охранников", – пояснил Полонский.
Предприниматель ставит целью занять второе место на выборах. Он уверен, что конкуренцию ему не смогут составить ни Геннадий Зюганов, ни Владимир Жириновский.
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