Обвинение оспорило амнистию Полонского

В Пресненский суд Москвы поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор в отношении бизнесмена Сергея Полонского, передает RT. Дата его рассмотрения пока не назначена, уточнила пресс-секретарь суда Евгения Гонзова. Напомним, предприниматель был признан виновным по делу о хищении свыше 2,6 миллиарда рублей и приговорен к пяти годам колонии. Полонский избежал наказания и был освобожден из здания суда за истечением срока давности.