Возмущенная Поклонская дала отповедь Собчак

Бывший прокурор Республики Крым и депутат Госдумы Наталья Поклонская резко отреагировала на слова желающей баллотироваться в президенты России Ксении Собчак о принадлежности полуострова Украине. По словам парламентария, такое заявление светской львицы является проявлением неуважения "к людям и собственной стране".

"Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит", – цитируют Поклонскую РИА Новости. Статус полуострова не обсуждается, сказала она. "Неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь – это Россия", – возмутилась депутат.

Поклонская напомнила Собчак, что крымчане рисковали жизнями во время известных событий весны 2014 года. И заявления о принадлежности полуострова Украине, уверена она, свидетельствуют лишь о том, что светская львица неуважительно относится к народу и собственной стране.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак 18 октября объявила о желании участвовать в президентских выборах – 2018. Во вторник, 24 октября, она выступила на пресс-конференции, где рассказала о дальнейших шагах, а также ответила на вопросы о своей политической программе.

Речь в том числе зашла о Крыме. Несмотря на то что ранее телеведущая говорила, что не поддерживает ни тех, кто "за Крым", ни тех, кто против, на пресс-конференции она заявила: полуостров принадлежит Украине "с точки зрения международного права". "Крым – украинский. Точка", – сказала Собчак.

Собчак объявила Крым украинским. Так быстро слиться и закончить предвыборную кампанию ещё никому не удавалось — Во///дь™ (@Subb_Zer0) 24 октября 2017 г.

В Крыму с недоумением отнеслись к подобным утверждениям. По словам вице-премьера местного правительства Дмитрия Полонского, такие заявления говорят лишь о непрофессионализме и недостаточном уровне знаний телеведущей.

Чиновник отметил, что совершенно необязательно быть специалистом в международном праве, чтобы знать, что крымский референдум 2014 года соответствовал всем нормам международного права. "И тем нормам, которые действовали тогда в Автономной Республике Крым", – добавил Полонский.

Отметим, что россияне высказали свое мнение относительно того, какую цель преследует Ксения Собчак своим решением баллотироваться в президенты. Как показал опрос "Рамблер", большинство граждан полагают, что такое решение телеведущей связано с желанием привлечь к себе внимание.

Такого мнения придерживаются 62% респондентов. Еще 21% граждан считают, что решение Собчак участвовать в выборах принято для того, чтобы создать иллюзию честных выборов.

8% россиян полагают, что Ксения Собчак баллотируется в президенты, чтобы представить на выборах оппозицию, а 5% – с целью повысить интерес граждан к выборам.

Только 3% россиян считают, что решение телеведущей баллотироваться принято с целью вернуть графу "Против всех". Еще 1% респондентов полагают, что истинная цель Собчак – стать президентом России.