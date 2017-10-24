Собчак: Крым – украинский. Точка

Телеведущая Ксения Собчак, которая ранее объявила о намерении выдвинуться кандидатом на президентских выборах в следующем году, озвучила свою точку зрения по вопросу принадлежности Крыма. По ее словам, полуостров является украинским.

Об этом светская львица сообщила во время пресс-конференции во вторник, 24 октября. По ее словам, Крым принадлежит Украине с точки зрения международного права. "Крым – украинский. Точка", – заявила она.

Вместе с тем, пишет URA.RU, Собчак уточнила, что этот вопрос необходимо обсуждать. Однако сейчас, по ее словам, самое главное – восстановить дружеские отношения между Москвой и Киевом.

Любопытно, что еще несколько дней назад вероятный кандидат на пост президента была не так категорична. В своей предвыборной статье для "Ведомостей" она отметила, что находится "вне идеологических рамок" и старается не поддерживать ни тех, кто считает полуостров российским, ни тех, кто полагает, что он принадлежит Украине.

Кроме того, в интервью для польского Newsweek в 2015 году телеведущая призналась, что, будь она на месте президента России, тоже присоединила бы Крымский полуостров к России. "Для меня, как для большинства подростков в советские времена, Крым – это позитивные эмоции: каникулы, первая любовь и тому подобное", – рассказала она польским журналистам.

Собчак сегодня: "С точки зрения международного права Крым - украинский. Точка"



Действительно, точка. Для серьезных электоральных перспектив — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 24 октября 2017 г.

Во время пресс-конференции Собчак также объявила имя главы своего предвыборного штаба. Им стал Игорь Малашенко – бывший гендиректор телерадиокомпании "Останкино", один из основателей НТВ и руководитель предвыборного штаба Бориса Ельцина в 1996 году. СМИ называют Малашенко гражданским мужем другой светской львицы и блогерши – Божены Рынской.

Рынска находится в крайне напряженных отношениях с Собчак, которую назвала "гадиной" и "тварью", узнав о ее намерении баллотироваться на пост главы государства. Теперь, по словам блогерши, она шокирована тем, что ее гражданский муж решился на такой поступок. "Я думала, он шутит. И отмахнулась. Нежданчик", – написала Рынска на своей странице в Facebook.





Напомним, Ксения Собчак 18 октября объявила о намерении выдвинуться кандидатом на предстоящих в марте 2018 года выборах главы государства. Она опубликовала статью в газете "Ведомости", где подчеркнула, что считает такой шаг оправданным в данный момент.

Телеведущая не забыла рассказать и о своих впечатляющих личных качествах. Их у нее, как выяснилось, вагон и маленькая тележка. "Я хороший посредник и организатор. Я могу разговаривать со всеми и потому, что лично знаю большую часть российского истеблишмента, и потому, что я журналист, чья профессия – разговаривать со всеми", – отметила Собчак.

Без ложной скромности светская львица напомнила о своей популярности и узнаваемости. Правда, объяснить, как это поможет, если она станет главой государства, Собчак не удосужилась.

