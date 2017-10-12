Украина подбила Турцию на новую гадость России

Турция не будет пускать суда из Крыма в свои порты. Об этом заявила пресс-секретарь украинского генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Она уверяет, что во время визита Генерального прокурора Украины в Анкару стороны пришли к договоренности относительно политики Турции в отношении российских судов. По словам Сарган, руководство палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции разослало по всем портам страны официального письмо следующего содержания. "Суда, прибывающие из региона Крыма и его портов, не пропускаются в нашу страну, а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется"

В том же письме, копию которого Сарган выложила на своей странице в Facebook, говорится, что теперь Турция введет строги контроль над всеми судами, пребывающими в страну. Теперь все капитаны кораблей должны будут предоставлять властям документы о выходе из последнего порта и выписки из бортового журнала.

Кроме того, в письме сказано, что контроль будет проводится с использованием всех доступных систем и открытых ресурсов для проверки того факта, что корабли прибыли из указанных портов". "Более того, руководство порта должно получить письменное обязательство в форме "Этим мы заявляем и подтверждаем, что последней точкой отбытия этого судна, которое возвращается в наш порт, не является крымский порт, оно не идет из этого порта в крымские", – приводит Сарган выдержки из письма

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины отмечает, что если все эти требования будут выполняться, то оборот морской торговли с Крымом может значительно сократиться. По словам Сарган "турецкие портовые органы смогут влиять на все без исключения суда, направляющиеся через Босфор".