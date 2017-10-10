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Политика

"Базарный" политик Эрдоган спелся с Порошенко

Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press\Mustafa Kaya
На слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о принадлежности Крыма Украине, которые он произнес во время встречи с главой Незалежной Петром Порошенко, не следует обращать особого внимания. Об этом заявил глава крымского филиала Института стран СНГ Андрей Никифоров.
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По мнению эксперта, в таких заявлениях турецкого лидера нет ничего неожиданного. "Примерно так же турки ведут себя на базаре. То, что у современной Турции базарная политика – это уже совершенно очевидно, и вряд ли она изменится", – дал свою оценку Никифоров.

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Вместе с тем руководитель крымского филиала Института стран СНГ отметил, что турецкий лидер вряд ли осмелился бы говорить в Москве то, что сказал в Киеве на встрече с Порошенко. "Там он решает другие проблемы, другим людям улыбается и произносит другие слова", – пояснил аналитик.

По его мнению, не стоит придавать серьезного значения словам турецкого лидера, который произносит то, что от него хотят услышать в тех или иных местах. "Потому что поговорили, поулыбались друг другу и разъехались. А караван идет", – резюмировал эксперт.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время вчерашнего визита в Киев заявил, что Анкара занимает неизменную позицию в отношении полуострова, который она продолжает считать украинской территорией. По его словам, он гарантировал это главе Незалежной Петру Порошенко. Помимо Крыма, лидеры обсуждали вопросы сотрудничества в черноморском регионе.

Фото: GLOBAL LOOK press\Serguei Fomine

С тем, что не стоит всерьез воспринимать слова турецкого президента, согласен и председатель Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов. По его словам, Эрдоган всего лишь "подыграл" Порошенко, который услышал то, что ему нужно. "Нужно было удержать на плаву хоть какой-то приличный уровень отношений между Украиной и Турцией", – пояснил чиновник.

Он отметил, что президент Турции – гибкий человек. Он способен быстро менять свою позицию в зависимости от политической конъюнктуры, высказал свою точку зрения Мурадов.

Автор: Иван Поляков10 октября 2017, 13:01

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