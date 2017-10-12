Захарова осадила предателя Эрдогана

Никакие заявления не изменят принадлежность Крыма России. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании воссоединения полуострова с Россией.

"Партнеры разные, у всех различные интересы. Но еще раз говорю: никакие заявления на принадлежность Крыма и нахождение Крыма в составе Российской Федерации не повлияют", – сообщила Захарова в ходе брифинга с журналистами.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Украину, где встретился со своими коллегой Петром Порошенко. Стороны обсудили ряд аспектов двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в черноморском регионе.

Помимо прочего, обсуждался вопрос Крыма. Турецкий лидер заявил о "поддержке территориальной целостности Украины". Он гарантировал Порошенко свою поддержку и заверил, что Анкара никогда не изменит позицию в отношении статуса полуострова, передает РИА ФАН.





Примечательно, что такое заявление турецкий лидер сделал спустя несколько дней после встречи с главой российского государства Владимиром Путиным. Переговоры президентов длились два часа, по их итогам Путин и Эрдоган назвали друг друга друзьями.

Несмотря на это, эксперты призывают не обращать серьезное внимание на антироссийскую позицию турецкого лидера, высказанную им во время визита на Украину. По словам главы крымского филиала Института стран СНГ Андрея Никифорова, Эрдоган произносит определенные фразы там, где их хотят услышать.

Иными словами, заявления президента Турции зависят от ситуации и места. "Потому что поговорили, поулыбались друг другу и разъехались. А караван идет", – сказал аналитик.

Не придали серьезного значения словам Эрдогана и в крымском правительстве. Председатель Совета министров полуострова Георгий Мурадов полагает, что турецкий лидер всего лишь "подыграл" украинскому президенту, который услышал то, что хотел.

Вместе с тем чиновник отметил, что Эрдоган – гибкий человек. Он способен быстро менять свою позицию в зависимости от политической конъюнктуры, резюмировал Мурадов.

