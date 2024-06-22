В последние годы много говорится о том, что российское здравоохранение испытывает хроническую нехватку врачей многих направлений, в том числе такой востребованной специальности как хирургия.



Среди причин называются не только необходимость многолетнего обучения, повышенный риск и серьезная ответственность за результат, постоянное психоэмоциональное напряжение и как следствие выгорание, но и ставшая "модной" тенденция судебного преследования врачей в случае неудачного исхода медицинского вмешательства. Именно хирургов чаще других врачей судят за врачебные ошибки. Кроме того, существуют проблемы с достаточной оплатой труда. Кстати, по тем же причинам в стране становится меньше анестезиологов и акушеров-гинекологов.



И это в России, которая во все времена была в авангарде развития медицины и двигала вперёд мировую науку. В XIX и XX веках благодаря российским и советским врачам была совершена настоящая революция в медицине, в том числе в хирургии. Имена многих русских врачей связаны с прорывами в тех областях медицинского знания, которые до сегодняшнего дня остаются фундаментальными. Выдающиеся русские деятели медицины Н. И. Пирогов, Н. В. Склифосовский, В. П. Демихов, В. И. Шумаков — навсегда вписали свои имена в мировую историю, а ведь и вправду: нам есть, чем гордиться. А что сейчас?

В рамках социально-значимого общественного проекта "Частная медицина — это не про бизнес" команда "+7 ПРОДАКШНЗ" изучила ситуацию с хирургами в России на сегодняшний и попробовала ответить на вопрос — останутся ли хирурги в нашей медицине?

Успехи есть, а проблемы?

В России за последние шесть-семь лет снизилась численность врачей-хирургов, количество хирургических отделений, кабинетов и центров амбулаторной хирургии. При этом одновременно вырос показатель госпитальной и послеоперационной смертности у пациентов хирургического профиля.

Так, например, в период с 2016 по 2021 годы количество врачей-хирургов у нас в стране уменьшилось почти на две тысячи – с 20 683 до 18 799. Эти данные были представлены главным внештатным хирургом и эндоскопистом, директором НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского, академиком РАН Амираном Ревишвили на профильной комиссии Минздрава по хирургии.

Некоторые аналитики считают, что нехватка хирургов обусловлена сложным и долгим процессом обучения и становления врача этой специальности. Независимо от того, в каком медицинском учреждении работает хирург, он должен быть высококлассным специалистом. Однако, чтобы таковым стать, необходимо учиться не менее 15 лет.

Сегодня, исходя из многолетних наблюдений за реальной ситуацией в российской медицине, профессор, заместитель директора Института хирургии имени А.В. Вишневского Алексей Чжао утверждает, что изначально лишь десятая часть выпускников хочет стать хирургами. И лишь десятая часть от их числа не отступает по прошествии многих этапов учёбы и остаётся в этой специальности. Ведь, чтобы стать по-настоящему хорошим специалистом, требуются десятки лет тяжелой работы.

Из десяти человек, пришедших в ординатуру с намерением стать хирургом, в результате остаётся только один. Остальные либо понимают в процессе серьёзной подготовки, что это не их дело и они не смогут оперировать, либо не хотят оперировать, потому что боятся брать на себя ответственность.

Одной из ключевых причин, которая вызывает у молодых врачей сомнения в выборе хирургии как специализации, является диспропорция между уровнем оплаты труда и профессиональной ответственностью. Психоэмоциональные перегрузки, которые испытывают хирурги во время операций, делают кардиологические заболевания, и в первую очередь инфаркты миокарда, у врачей профессиональными болезнями. Другие наиболее часто встречающиеся причины — большая сверхурочная работа, частое физическое и умственное напряжение. А в последние годы – ещё и уголовное преследование за врачебные ошибки. У молодых специалистов возникает, как это можно сейчас называть, «когнитивный диссонанс»: пример великих отечественных медиков учит их быть бесстрашными, а ситуация с беззащитностью в рамках правового поля заставляет бояться.

Учись у них: научное величие бесстрашных

Обратимся к истории и задумаемся: а был бы прорыв, если б не было риска ошибки? Просто перечислим имена и достижения.

Николай Иванович Пирогов — легенда русской медицины. Разработанные и применённые им приёмы проведения хирургического вмешательства позволили значительно реже прибегать к ампутации, которая раньше широко применялась как способ остановки сепсиса и предотвращения летального исхода. Кроме того, число ампутаций в России и мире уменьшилось, когда Пирогов усовершенствовал технику наложения гипсовой повязки (она просуществовала весь ХХ век и успешно применяется до сих пор). Пирогов создал отдельное военно-полевое направление в хирургии: ввёл систему распределения раненых, поступающих с поля боя в госпиталь, по тяжести состояния. Он также стал проводить операции раненым под эфирным наркозом – все это существенно повысило их выживаемость.

Николай Васильевич Склифосовский развил принцип сберегательного лечения огнестрельных ранений в военно-полевой хирургии, доказав, что первые манипуляции при проникающих ранениях груди надо проводить сразу на передовой, ещё до отправки в госпиталь, а также разработал методику транспортировки раненых.

Советский ученый-хирург Владимир Петрович Демихов проводил опыты по пересаживанию собачьих голов. Представьте, как можно было бы засудить Владимира Петровича, если б в деле были зоозащитники! Однако Демихов не просто отдавал дань чистой науке, а вписал своё имя золотыми буквами в историю медицины ХХ века как основоположник трансплантологии.

Борис Васильевич Петровский продолжил его дело, и в 1965 году впервые в истории СССР от матери 19-летнему сыну была пересажена почка. А в 1987 году Валерий Иванович Шумаков впервые пересадил пациентке сердце умершего человека. Теперь его имя носит московский НИИ трансплантологии и искусственных органов. В 2018 году хирурги института имени Шумакова провели тысячную трансплантацию сердца.

А что сейчас?

В 2019 году впервые в истории мировой трансплантологии хирурги того же НИИ имени Шумакова провели операцию по тройной пересадке органов – печени и легких – 9-летнему мальчику из Сахалинской области. Уникальность операции, длившейся 16 часов, была именно в возрасте пациента: до того множественные пересадки проводились только взрослым людям не младше 25 лет.

На днях стало известно об успешной реабилитации первой в России пациентки, которой в онкоцентре имени Блохина была проведена уникальная операция по установке титанового крестца. Молодая женщина, мать двоих детей, из-за болезни не могла ходить, а сейчас уже делает с опорой первые самостоятельные шаги.

А был бы успех, если б не было промахов? Как говорится: не ошибается только тот, кто ничего не делает. Этому учат детей в школе. Страх совершить ошибку, вылететь из профессии, получить срок делает хирургов заложниками обстоятельств и отталкивает молодых специалистов от этого сложнейшего и важнейшего направления. Сколько несостоявшихся гениев сегодня коротают рабочие дни в больницах страны, не решаясь на подвиг из-за страха за собственную репутацию?.. Из-за страха ошибки…

Президент межрегиональной общественной организации "Лига защиты врачей" Семен Гальперин подтверждает, что нехватка хирургов действительно существует, и связана она не только с тяжестью работы, но и с недостатком внимания к этим специалистам в плане оплаты труда, а также в плане защищенности. Именно хирурги, по мнению общественника, оказались наиболее подверженными уголовному преследованию. И чаще всего, по его словам, судят тех, кто занимается самой сложной работой, кто ответственен и принимает рискованные решения ради жизни и здоровья пациента. В этом случае у критических больных всегда больше шансов выжить, но и решений врача, которые можно подвергнуть критике или посчитать ошибкой, тоже больше. Однако от ошибок не застрахован ни один специалист, тем более хирург.

Нельзя не вспомнить, что в приветствии участникам XV съезда хирургов России и IX конгресса московских хирургов президент России Владимир Путин сказал о высочайшей профессиональной компетентности и неординарных душевных качествах российских хирургов, многие из которых сегодня достойно выполняют свой долг, сохраняя здоровье и жизнь участников специальной военной операции. Глава государства также назвал хирургию одним из приоритетных направлений здравоохранения России.