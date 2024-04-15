Таха Бату Чошар и Александра Повзун: "Мы сейчас на позитиве и танцевальная жизнь в самом разгаре"

20 апреля 2024 года в Государственном Кремлевском Дворце состоится пятый международный турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!". Организатор и ведущий Станислав Попов – президент Российского танцевального союза (РТС), народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ.

Среди участников соревнований по латиноамериканским танцам среди любителей есть очень яркий и самобытный интернациональный дуэт – Таха Бату Чошар и Александра Повзун. Таха из Турции, пара выступает за Россию. В их арсенале достаточное количество завоеванных побед! Многократные победители Кубка Кремля и чемпионы Первенств РТС 2024, финалисты международных турниров Таха и Александра рассказали о своем танцевальном сезоне, какое значимое событие произошло для их дуэта в марте и о своем отношении к кремлевским турнирам.

«Танцевать турнир в Кремле — всегда большое удовольствие»

Александра:

Прошедшей осенью мы были на турнире в Ярославле. Он проходил впервые. И мы впервые побывали в этом городе. Очень красивый праздник получился с отменной организацией. Была достаточно камерная атмосфера. Публика очень позитивно настроенная. Мы получили огромное удовольствие от этих соревнований, и от музыки, и от зрителей. Всё было очень красиво и празднично. Это был первый турнир в новом сезоне. Но он не воспринимался как разминка для старта сезона, просто чтобы начать и расстанцеваться. Это был полноценный красивый конкурс с очень хорошим составом пар. Всё было на высоте!

Таха:

Осенний Кубок Кремля прошёл для нас очень хорошо. Как раз он был сразу же после нашей поездки на International. Мы вернулись из Англии, и буквально через неделю танцевали в Кремле. Мы были ещё более к нему подготовлены, так как мы к Англии разогнали себя в плане танца, в плане физики. И Кремль было танцевать большое удовольствие. Как всегда очень красиво, празднично. Мы каждый раз получаем истинное наслаждение, когда выступаем на Кубке Кремля!

Александра:

Для нашей пары очень значимое событие произошло в марте. Мы первый раз выиграли чемпионат России. Для нас это было очень важно. Честно скажу, мы очень переживали. Переживали даже не за то, чтобы получилось показать результат и выиграть, а за то, чтобы мы смогли представить на суд зрителей достойный танец, и чтобы это действительно выглядело по-чемпионски. И все наши волнения, переживания и старания не прошли даром — мы выиграли! Получили массу удовольствия от этого турнира. Также мы были на Конгрессе РТС перед чемпионатами и первенствами. Это нам очень помогло как-то лучше почувствовать паркет, оптимально разложить свои композиции. Мы очень счастливы, что так удачно для нас сложился в итоге этот турнир.

Таха:

Недавно мы вернулись с чемпионата Европы, он проходил в Блэкпуле. Нам совсем чуть-чуть не хватило до попадания в финал. Мы заняли 8 место. Но всё идет по плану. Мы также с удовольствием танцевали этот турнир. Очень много позитивных комментариев, как от наших тренеров, так и от зрителей. Мы чувствовали энергетику публики. Так что, мы сейчас на позитиве и танцевальная жизнь в самом разгаре.

«Нет никаких проблем с выездами и с турнирами»

Александра:

Мы получили английскую визу на 2 года, поэтому пока, к счастью, у нас в этом вопросе проблем нет. В июле мы собираемся ехать в Гонконг. Там посмотрим, как пойдут дела с визой в Китай. Надеемся, что все должно быть хорошо. Я бы сказала, что сейчас все стало гораздо проще, конечно, чем это было некоторое время назад. И в плане отношения, и в плане всего в принципе. Мы можем принимать участие в таком количестве конкурсов, в каком хотим. У нас вернулись сейчас абсолютно все соревнования. И нет никаких проблем, особо и с выездом, и с турнирами. В принципе можно уже сказать, что все стало как раньше в этом смысле. Сейчас у нас идет целенаправленная подготовка к Кубку Кремля. А после Кремля мы в мае уже снова полетим в Блэкпул.

Александра:

Если честно, в первое время, когда мы только начали вылетать после всех ограничений, конечно, было тяжеловато, потому что раньше мы садились в самолет, прямой рейс, и мы уже в Англии. А теперь пересадки, иногда долгие. Но со временем мы привыкли уже, и сами себя настраиваем, что надо будет лететь подольше. И как-то оно абсолютно спокойно уже сейчас проходит. Так что, особо проблем нам сложная логистика не создает. Так как у нас Таха из Турции, и у него родственники в Стамбуле, а пересадки всегда именно там и происходят, то даже если они длительные, например, сутки, мы просто из аэропорта едем сразу к нему домой. Поэтому нам чуть проще в этом плане, чем другим.

«В плане поддержки на Кубке Кремля у нас точно будет все хорошо!»

Александра:

Нас придут поддержать в Кремле наши друзья. У нас в клубе танцует наша студентка Про-Эм Александра, я с ней работаю. Она тоже будет принимать участие в Кубке Кремля. И также останется потом на вечер нас поддержать. Я думаю, зрители тоже будут за нас активно болеть, как это всегда бывает в Кремле. Поэтому в плане поддержки у нас точно будет все хорошо! (смеется).

Таха:

Организаторам, как всегда, в первую очередь хочу пожелать сил! Еще желаю им получить удовольствие и от самого процесса подготовки турнира, хоть и понятно, что это тяжелый труд, но и он должен приносить удовольствие.

Александра:

Зрителям ярких эмоций, чтобы им было в первую очередь интересно, и чтобы они получили невероятное наслаждение от того, что увидят. Танцором сил, хорошего настроения и поменьше стресса!