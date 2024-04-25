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Четверг 25 апреля

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"Кубок Кремля – Гордость России!": результаты, эмоции и новые чемпионы

"Кубок Кремля – Гордость России!": результаты, эмоции и новые чемпионы
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20 апреля 2024 года в Государственном Кремлевском Дворце прошел пятый международный турнир "Кубок Кремля – Гордость России!" по спортивным бальным танцам. Организатор и ведущий Станислав Попов – президент Российского танцевального союза, народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ.

Кремлевский Дворец — знаковое место для любого танцора, потому что неразрывно связано как с историей нашей страны, так и с современной историей бального танца в России. Почти тридцать лет проходят в стенах Кремля эти красивейшие турниры, где мечтает побывать каждый, кто связал свою жизнь с этим уникальным видом на стыке спорта и искусства. Кремлевский паркет помнит великолепные выступления всех звезд мирового танцевального спорта, начиная с 90-х годов прошлого столетия. Здесь проходили Кубки мира и чемпионаты мира и Европы, здесь всегда соревновались лучшие из лучших. Именно поэтому последние пять турниров проходят под слоганом «Кубок Кремля — Гордость России!»

Фото: Юрий Коныжев

На танцевальных праздниках в Кремле по-прежнему собираются сильнейшие, те танцоры, чьи имена известны всему миру. И если прежде чести быть приглашенными на главный российский танцевальный турнир удостаивались только профессионалы, то последние несколько лет заветный паркет стал доступен и для категории любителей, а также для дуэтов Про-Эм (Профессионал – Любитель). Вот и сейчас на Кубке Кремля прошли сразу шесть турниров, где соревновались профессионалы в латине и стандарте, любители выступали с латиноамериканской программой, а для смелых экспериментов танцоров Про-Эм были организованы соревнования для стандартистов и для двух возрастных категорий пар, выбравших латину.

Фото: Юрий Коныжев

По традиции апофеозом события стал финал турнира по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Здесь первенствовали многократные обладатели Кубка Кремля и множества других трофеев российских и международных турниров Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева. Пару очень горячо поддерживала публика, что неудивительно, ведь за многие годы успешного танцевания на самом высоком уровне у этих танцоров образовалась огромная армия болельщиков и фанатов, которые стремятся ездить на все соревнования, где появляются их любимцы. Реакция судей на танец Кирилла и Валерии была не менее восторженной — все, как один, оценили их выступление как сильнейшее. Следом за победителями в турнирной таблице арбитры поставили Андрея и Анастасию Киселевых — опытный дуэт, так же имеющий множество наград и хорошо известный и любимый зрителями. Бронзовые награды получили Андрей Патрушев и Екатерина Бралюк, чьи имена тоже часто появляются среди призеров и финалистов различных международных соревнований. Андрей и Екатерина поделились впечатлениям и от турнира.

Екатерина:

«Прекрасно себя сегодня чувствуем, как и всегда, потому что для нас Кубок Кремля – это особенный турнир с особенной атмосферой. Поэтому отличные эмоции, отличные впечатления. Просто замечательно танцуется, хорошие зрители, очень тепло принимают. Легко и с удовольствием танцевали сегодня».

Андрей:

«У меня ощущения максимально спокойные сегодня. Как будто танцую дома на родной площадке. По сути, это так и есть. Поэтому все спокойно сегодня происходило, по плану. Меня лично вдохновляет, когда что-то получается новое на тренировке, это чувствуешь и можешь применить в дальнейшем на паркете. Так сегодня и произошло. Любое новое действие, которое я начинаю чувствовать в теле, меня заставляет развиваться дальше».

Екатерина:

«Думаю, что секрет нашей пары в ежедневной дисциплине. Какое-то искусство маленьких шагов. Даже когда тяжело, когда уже хочется бросить или не делать, мы по чуть-чуть, но что-то делаем каждый день».

Андрей:

«Мы можем много раз делать одно и то же, и в этом, одном и том же искать что-то новое».

Екатерина:

«Мне кажется, это такой талант, который у нас есть и отличает нас от многих».

Без неожиданностей обошлось и в турнире профессионалов стандарта. Федор Исаев и Анна Зудилина вновь на кремлевском паркете держали в руках почетный трофей — Кубок Кремля, о котором мечтают все танцоры не только из России, но и со всех уголков планеты. Так же на пьедестал поднялись Илья Головченко и Екатерина Стрелкова, завоевав серебро. И замкнули список призеров турнира по европейской программе Евгений Никитин и Анастасия Милютина.

Фото: Алексей Исмагилов

Сюрприз ожидал всех, когда на кремлевский паркет вышли для награждения финалисты турнира по латиноамериканским танцам в категории любителей. Чуть более месяца назад на Чемпионатах и Первенствах РТС лучшими стали Таха Бату Чошар и его великолепная партнерша Александра Повзун. Долгожданное чемпионство стало абсолютно закономерным итогом очередного этапа карьеры опытного дуэта, и перед Кубком Кремля именно Таха и Александра были главными фаворитами. Как и ожидалось, пара показала великолепный танец. Однако судьи на первое место поставили пару Шарифа Мирханова и Анны Долгополовой. Выступление этих молодых танцоров поразило всех зрелостью переданных на паркете чувств и мастерством исполнения. Чошар и Повзун стали вице-чемпионами. Третье место судьи отдали Владимиру Усову и Марии Слободчик. Бронзовые призеры рассказали об ощущениях от турнира и своих секретах успеха

Владимир:

«Кремль – это особенный турнир. Он заметно отличается от других. Это скорее Royal класс. Ты всегда готовишься к нему по-особенному. Даже подстраиваешь свои схемы, подстраиваешь свои эмоции под музыку. Мы много тренируемся, нарабатываем, ищем. Находимся в постоянном поиске. И в этом и есть наш залог успеха. А в день турнира мне очень важен сон. Мне нужно выспаться и чувствовать себя готовым. Провести работу «До», чтобы потом я внутри был спокоен. Если я чувствую, что я не доработал, то я буду переживать, нервничать и ничего не получится. Но сегодня все сложилось удачно!»

Мария:

«Для меня очень важна стабильность в плане танцев перед турниром. Я не люблю, когда перед соревнованием что-то меняем, меняем идею, меняем схемы. Мне нужно, чтобы у нас был определенный план, чтобы я была уверена, что у нас все наработано, что мы придем на турнир, и все пройдет гладко, как и на тренировке. Так и получилось сегодня».

Остается добавить, что Кубки Кремля в турнирах Про-Эм выиграли:

Латина, категория А — Владимир Усов и Жанетта Клюшина;

Латина, категория B — Антон Алдаев и Лола Агеева;

Стандарт — Александр Борисов и Эльвира Усманова.

ДНИ в Telegram

25 апреля 2024, 11:58
Фото: Светозар Андреев
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Таха Бату Чошар и Александра Повзун: "Мы сейчас на позитиве и танцевальная жизнь в самом разгаре"

Таха Бату Чошар и Александра Повзун: "Мы сейчас на позитиве и танцевальная жизнь в самом разгаре"
20 апреля 2024 года в Государственном Кремлевском Дворце состоится пятый международный турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!". Организатор и ведущий Станислав Попов – президент Российского танцевального союза (РТС), народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ. Среди участников соревнований по латиноамериканским танцам среди любителей есть очень яркий и самобытный интернациональный дуэт – Таха Бату Чошар и Александра Повзун.

"Кубок Кремля – Гордость России!": танец во имя мира и счастья!

"Кубок Кремля – Гордость России!": танец во имя мира и счастья!
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