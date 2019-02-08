"Самая красивая грудь!": украинская модель поразила формами

Известная украинская певица и актриса, звезда культового мужского журнала Playbоy Даша Астафьева опубликовала несколько откровенных фотографий у себя в Instagram, чем привела в восторг подписчиков. "Самая красивая грудь!", "Шикарная Даша", "Вот это даааа", "Красотка", – рассыпались в комплиментах фанаты.
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