"Самая красивая грудь!": украинская модель поразила формами

Известная украинская певица и актриса, звезда культового мужского журнала Playbоy Даша Астафьева опубликовала несколько откровенных фотографий у себя в Instagram, чем привела в восторг подписчиков. "Самая красивая грудь!", "Шикарная Даша", "Вот это даааа", "Красотка", – рассыпались в комплиментах фанаты.