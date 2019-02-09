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Суббота 9 февраля
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ФОТОРЕПОРТАЖИ
Фев. 9, 2019
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Российская телеведущая свела народ с ума снимками в купальнике

567

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова отметила отпуск на Мальдивских островах. Во время путешествия певица часто радовала поклонников откровенными снимками, на которых демонстрировала красивую фигуру.

Пользователи одаривали ее комплиментами и признавались в любви. "Шикарная!", "Божественная", "Прекрасно выглядишь", "Господи, зачем я это увидел? Ну и как теперь выбросить тебя из головы?", – отмечали очарованные подписчики. "Дни.ру" подготовили пикантный фоторепортаж с отдыха звезды. 

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