Крушение "Союза" с экипажем сняли по кадрам

Днем 11 октября на космодроме Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая должна была доставить к МКС корабль "Союз МС-10" с экипажем из двух человек на борту. Однако во время взлета что-то пошло не так, двигатели второй ступени отказались работать в штатном режиме и космонавту Алексею Овчинину и астронавту Нику Хейгу пришлось совершать аварийную посадку в степях Казахстана. Несмотря на пережитые перегрузки в шесть – семь g, их жизням и здоровью ничего не угрожает. А сам провальный запуск оказался заснят со множества ракурсов.