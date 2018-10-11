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Четверг 11 октября
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Окт. 11, 2018
просмотры: 123

Крушение "Союза" с экипажем сняли по кадрам

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Днем 11 октября на космодроме Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая должна была доставить к МКС корабль "Союз МС-10" с экипажем из двух человек на борту. Однако во время взлета что-то пошло не так, двигатели второй ступени отказались работать в штатном режиме и космонавту Алексею Овчинину и астронавту Нику Хейгу пришлось совершать аварийную посадку в степях Казахстана. Несмотря на пережитые перегрузки в шесть – семь g, их жизням и здоровью ничего не угрожает. А сам провальный запуск оказался заснят со множества ракурсов.

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