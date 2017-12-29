Семилетние красотки-близняшки покорили Сеть

Лиа Роуз и Ава Мари из Лос-Анджелеса – однояйцевые близнецы и считаются самыми красивыми моделями-близняшками. Их мать Джеки решила завести им страницу в июле, и с той поры модельные агентства и шоурумы завалили девочек предложениями о сотрудничестве.
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