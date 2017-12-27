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Дек. 27, 2017
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Рожденные в год Собаки звезды

567

Следующий 2018 год будет проходить под покровительством Желтой Земляной Собаки. Dni.ru решили вспомнить, кто из отечественных знаменитостей родился в год Собаки. Специалисты утверждают, что этим артистам будет везти в новом году.

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