На северо-западе Москвы мужчина провалился под лед

На северо-западе столицы мужчина провалился под лед. Как сообщает Life.ru, инцидент произошел на Авиационной улице на территории канала имени Москвы. К счастью, быстро подоспевшие спасатели эвакуировали пострадавшего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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