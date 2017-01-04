На северо-западе Москвы мужчина провалился под лед

На северо-западе столицы мужчина провалился под лед. Как сообщает Life.ru, инцидент произошел на Авиационной улице на территории канала имени Москвы. К счастью, быстро подоспевшие спасатели эвакуировали пострадавшего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.