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В парке львов в Крыму погиб человек

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Тело 29-летнего мужчины было найдено в подсобном помещении на территории парка львов "Тайган" в Крыму, передает РИА Новости. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ведется расследование, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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