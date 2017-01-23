В парке львов в Крыму погиб человек

Тело 29-летнего мужчины было найдено в подсобном помещении на территории парка львов "Тайган" в Крыму, передает РИА Новости. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ведется расследование, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.