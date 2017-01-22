В Москве перебегавшую пути иностранку насмерть сбил поезд

В районе станции "Нижние Котлы" Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) поезд насмерть сбил женщину. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета,46-летняя иностранка вместе с несовершеннолетней дочерью перебегала пути в неположенном месте. Машинист поезда сообщением Саратов-Москва всячески пытался избежать наезда, применив резкое торможение и подавая звуковые сигналы. В результате ЧП женщина погибла на месте, девочка-подросток не пострадала. По данному факту проводится проверка.

