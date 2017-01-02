Умер защитник московского "Динамо"

Чемпион Европы по футболу 1960 года Виктор Царев умер в возрасте 85 лет. "Сегодня, 2 января, на 86-м году жизни скончался Виктор Царев – один из лучших защитников в истории "Динамо". Соболезнования родным и близким", – сообщила пресс-служба футбольного клуба "Динамо".

Сегодня, 2 января, на 86 году жизни скончался Виктор Царёв – один из лучших защитников в истории #Динамо. Соболезнования родным и близким. – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 2 января 2017 г.

Царев – чемпион Европы 1960 года, четырехкратный чемпион СССР в составе "Динамо", в качестве капитана "бело-голубых" провел 189 матчей, являясь лидером по этому показателю. Заслуженный тренер РСФСР, кавалер ордена Дружбы.







