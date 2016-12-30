Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве

Руководитель академического театра "Сатирикон" Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве, передает "360". Сообщается, что актера на скорой помощи везут в Научно-Исследовательский Институт Склифосовского. Других подробностей случившегося пока неизвестно.

Напомним, ранее стало известно, что актер перенес операцию после тяжелой травмы. "Все прозаично – я не заметил ступенечки. Упал. Порвал мышцу. Мышца оторвалась. Ее пришили. Я надеюсь, хорошо", – рассказывал сам Райкин.