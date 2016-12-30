В доме на севере Москвы загорелась квартира

В одной из квартир на шестом этаже жилого дома по Ленинградскому шоссе на севере Москвы начался пожар, передает Life.ru. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов и спасательные службы. Очевидцы засняли происходящее на видео.
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