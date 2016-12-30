Госдепу нечего добавить к словам Путина

В Госдепартаменте подтвердили, что до них дошло послание президента России Владимира Путина в ответ на высылку российских дипломатов из США. "Мы видели высказывания президента Путина. Нам нечего добавить", – цитирует РИА Новости представителя американского дипломатического ведомства. Напомним, ранее российский лидер сообщил, что в ответ на недружественные и откровенно провокационные шаги Барака Обамы не будет высылать американских дипломатов из страны. Наоборот, он пригласил детей американских чиновников, работающих в России, посетить новогоднюю елку в Кремле.