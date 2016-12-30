Ребенок пострадал от взрыва пиротехники под Москвой

Девятилетний мальчик с термическими ожогами и рваными ранами был доставлен в одну из больниц Московской области, передает Life.ru. Инцидент произошел во дворе одного из домов по улице Ватутина в подмосковном Подольске – у ребенка в руках взорвалась пиротехника. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.